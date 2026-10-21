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馬斯克曝Terafab最新進度！獲ASML加速供貨 目標2028量產晶片

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉與SpaceX執行長馬斯克透露，Terafab目標2028年下半量產晶片。路透
特斯拉與SpaceX執行長馬斯克透露，Terafab目標2028年下半量產晶片。路透

馬斯克表示，艾司摩爾（ASML）及其他主要晶片製造設備供應商，已加速向他旗下特斯拉與SpaceX的Terafab晶片製造計畫交付設備，還透露Terafab目標2028年下半量產晶片。這番話凸顯出，這位億萬富豪正迅速推進他雄心壯志的半導體製造計畫。

身兼特斯拉與SpaceX執行長的馬斯克，在SpaceX第3季財報會議上被分析師問到能否證實SpaceX是否已經下訂極紫外光（EUV）微影設備的問題時，表示「我們非常感謝ASML以及所有其他供應商正加速設備交付」。

馬斯克也揭露了自家的晶片製造計畫路線圖，目標是在2027年年中產出測試晶片，並在2028年第3季於Terafab工廠實現晶片量產。Terafab是馬斯克為SpaceX與特斯拉規劃的大規模晶片製造計畫，目的是自行生產所需晶片。

他說，「內部的目標，是在明年大約5月或6月，讓第一顆測試晶片具備基本功能。那只是一顆SRAM（靜態隨機存取記憶體）晶片，主要用途是測試整條生產線。」這項工作將在奧斯汀的研究型晶圓廠進行。

至於Terafab，馬斯克說，「我們的目標是力拚在2028年第3季左右達到量產，地點位於吉本斯克里克（Gibbons Creek）的Terafab主廠區」。

馬斯克說：「這些時程確實相當緊湊，我們也非常感謝ASML及所有其他供應商正在加速設備交付，以協助我們達成這樣的結果。」

他表示：「我們至少認為在2028年第3季或第4季實現量產，是有可能達成的結果。顯然，對晶片製造而言，這樣的時程快得驚人。我認為，我們在晶片製造方面確實有機會實現一些重大突破，但我不認為現在適合在財報會議上談論這些細節。讓我們還是別把底牌全都掀出來吧。」

馬斯克說，他很有信心將大幅加快晶片生產速度，而Terafab最終也將名符其實，達到每年生產相當於1 TW算力超級智慧晶片的規模。

美股周二紐約尾盤交易時段，ASML的美國存託憑證（ADR）股價一度上漲2.7%。美國最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）股價也上漲逾2%。

ASML 晶片 馬斯克

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