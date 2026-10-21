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美超微盤後暴漲15%…上季營收初估超預期 激勵一票AI與伺服器股跟著漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI伺服器大廠美超微公布強勁的初步財報。路透
AI伺服器大廠美超微公布強勁的初步財報。路透

AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）公布強勁的初步財報，股價在周二（20日）盤後狂飆15%，緩解市場對科技產業支出前景的疑慮，消息也帶動一票伺服器同業和AI相關企業盤後股價大漲。

美超微周二公布，在截至9月30日的一季，營收估計為185億至195億美元。根據彭博彙整的數據，分析師平均預估為150億美元。

聲明顯示，上季毛利率估計介於12%至12.5%。

美超微周二盤後股價狂飆逾期15%至每股37.51美元。今年來截至收盤累計上漲11%。

隨著訓練及執行AI任務所需設備的需求激增，美超微持續受惠。該公司的伺服器搭載輝達（NVIDIA）的晶片，而輝達晶片已成為絕大多數AI資料中心首選的關鍵零組件。

與美超微同樣提供運算設備、彼此競爭的戴爾科技（Dell）及慧與科技（HPE）股價均上漲逾 5%；所謂的「新雲端業者」CoreWeave與Nebius股價也分別上漲逾4%、5%。VanEck半導體ETF上漲2.2%，追蹤那斯達克100指數的景順QQQ信託ETF盤後漲幅一度達0.9%。

在此之前，AI概念股本月以來持續承壓，費城半導體指數10月來已下跌11%，市場擔憂企業以驚人速度投入運算基礎設施的支出模式難以持續。

美超微表示，將於11月3日舉行的電話會議中說明相關財報結果。公司並未說明，為何選擇在原定財報公布日期之前，提前發布初步財報數據。

另一方面，美超微目前也因一項調查而受到關注。該調查指控，公司一名共同創辦人及另外兩人涉嫌違反美國法律，非法將價值數十億美元的伺服器轉運至中國。不過，美超微本身尚未因此案遭到起訴，且一項獨立調查認定，公司高階管理層並不知悉這項據稱存在的違法計畫。

美超微 伺服器 營收

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