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台積電ADR勁揚1% 聯電走弱 台指期夜盤大漲634點
台股ADR周二（20日）漲跌互見，台積電ADR收盤勁揚1%，報每股425.08美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,774.71元，較台北交易股票溢價率為15.37%。
日月光基本持平，但聯電跌逾2%，與晶片股整體走弱的情勢一致。
台指期夜盤上漲634點，漲幅1.37%，報46,975點。
美國科技股未延續周一強勁反彈態勢，在AI交易動盪加劇之際，資金出走科技股，轉進醫療與價值股。道瓊工業指數20日收盤上漲529.85點，漲幅1.02%，收52,495.88點；標普500指數漲21.84點，漲幅0.28%，收報7,712.57點；那斯達克指數下跌6.07點，跌幅0.02%，收報26,424.82點。
費城半導體指數下跌32.53點，跌幅0.29%，報11,283.81點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 665.32 -0.07 660.00 0.81
中華電 CHT 155.32 -0.08 154.50 0.53
台積電 TSM 2,774.71 +1.16 2,405.00 15.37
聯電 UMC 128.40 -2.04 127.00 1.10
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