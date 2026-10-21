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SpaceX上季營收倍增優於預期 AI業務勁增助攻
億萬富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天美股盤後公布，截至9月30日的上季營收優於預期且年增逾1倍，受人工智慧（AI）與星鏈（Starlink）衛星業務勁增帶動。
路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，SpaceX上季營收達145.8億美元，高於市場預估值127.2億美元；同期淨利44億美元，遠高於分析師預估的15.7億美元。
SpaceX擴大投資運算基礎設施，使資本支出暴增近3倍。受此消息帶動，SpaceX盤後交易一度上漲約3%。
SpaceX的AI部門營收暴增逾9倍，來到76億美元，主要來自出租算力。不過，AI占該公司196億美元資本支出當中的164億美元，且這項支出在短期內料將續居高檔。
上季星鏈訂戶數達到1360萬，高於市場預估的1219萬。不過，隨著SpaceX拓展海外市場並推行平價方案，每戶平均收入（ARPU）已從2023年的99美元降至上季的69美元（約新台幣2251元）。
同時，投資人也正關注意馬斯克如何看待外界熱議的SpaceX與電動車廠特斯拉（Tesla）潛在合併案；特斯拉預計明天公布財報。
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