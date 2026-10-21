快訊

薔琵颱風並列風王維持顛峰 逼台時降中颱…專家示警1原因風場相當巨大

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX上季營收倍增優於預期 AI業務勁增助攻

中央社／ 奧斯汀20日綜合外電報導

億萬富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天美股盤後公布，截至9月30日的上季營收優於預期且年增逾1倍，受人工智慧（AI）與星鏈（Starlink）衛星業務勁增帶動。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，SpaceX上季營收達145.8億美元，高於市場預估值127.2億美元；同期淨利44億美元，遠高於分析師預估的15.7億美元。

SpaceX擴大投資運算基礎設施，使資本支出暴增近3倍。受此消息帶動，SpaceX盤後交易一度上漲約3%。

SpaceX的AI部門營收暴增逾9倍，來到76億美元，主要來自出租算力。不過，AI占該公司196億美元資本支出當中的164億美元，且這項支出在短期內料將續居高檔。

上季星鏈訂戶數達到1360萬，高於市場預估的1219萬。不過，隨著SpaceX拓展海外市場並推行平價方案，每戶平均收入（ARPU）已從2023年的99美元降至上季的69美元（約新台幣2251元）。

同時，投資人也正關注意馬斯克如何看待外界熱議的SpaceX與電動車廠特斯拉（Tesla）潛在合併案；特斯拉預計明天公布財報。

SpaceX 營收 星鏈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬斯克：送全美兒童一股SpaceX

特斯拉上季獲利恐走下坡…市場更關注自駕小黃、機器人發展

馬斯克：明年發全美兒童1股SpaceX股票「這只是第一步」

AI基建借貸疑慮大增 輝達概念股CoreWeave股債雙殺

相關新聞

APEC前 美中忙敲定投資協議

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平十一月將在深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會期間再次會晤，這將是兩人今年第三次會面。南華早報廿日獨家報導，美中正趕在峰會前敲定具體投資協議，同時就延長貿易協議展開談判。

AI泡沫疑慮未解…投資人避險 CDS又熱了

投資人擔心AI熱潮逆轉，紛紛搶買信用違約交換（CDS）以進行避險，讓這項在全球金融危機期間聲名大噪的金融工具，交易量再度激增。

台積電ADR勁揚1% 聯電走弱 台指期夜盤大漲634點

台股ADR周二（20日）漲跌互見，台積電ADR收盤勁揚1%，報每股425.08美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,774.71元，較台北交易股票溢價率為15.37%。

美股收盤／道瓊勁揚1%、費半小跌 資金出走科技股 轉進醫療與價值股

美股四大指數周二（20日）漲跌互見，道瓊工業指數上漲1%，標普500指數小漲，那斯達克指數基本持平但費城半導體指數小跌。醫療保健股上漲支撐大盤，科技股下跌則是主要拖累因素。

國際油價觸及110美元

國際油價20日持續在高點震盪，中東緊張局勢持續牽動供應，加上美國原油近月期貨合約即將到期，西德州原油一度大漲逾6%，突破每桶110美元，倫敦布蘭特原油一度觸及每桶111.99美元，攀抵五個月高點。

輝達攜德國政府 衝工業應用

德國政府19日宣布與輝達（NVIDIA）達成合作夥伴關係，計畫加速AI在當地工業應用領域的發展，輝達宣布將提供90億美元資金，支持德國四家新創Agile Robots、Avelios Medical、Mirelo和Reflex Aerospace。這是輝達計劃投資歐洲100億美元的一部分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。