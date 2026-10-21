AI題材降溫資金轉向 美股道瓊指數收盤漲逾500點

美股四大指數周二（20日）漲跌互見，道瓊工業指數上漲1%，標普500指數小漲，那斯達克指數基本持平但費城半導體指數小跌。醫療保健股上漲支撐大盤，科技股下跌則是主要拖累因素。

2026-10-21 07:00