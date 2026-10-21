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AI題材降溫資金轉向 美股道瓊指數收盤漲逾500點
在投資人持續對人工智慧（AI）類股抱持謹慎態度下，資金轉向工業類股，加上國際油價回落，美國股市今天收盤應聲大致上漲，道瓊工業指數勁揚500多點。
道瓊工業指數揚升529.85點或1.02%，收52495.88點。
標普500指數上漲21.84點或0.28%，收7712.57點。
那斯達克指數則略跌6.07點或0.02%，收26424.82點。
費城半導體指數下跌32.53點或0.29%，收11283.81點。
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