Netflix財測不如預期 尋求重振成長

隨著債券殖利率攀升，日本投資人紛紛重返國內市場。在截至9月30日的上半年度中，淨買入日債規模一舉刷新17年新高，分析師研判這反映的是大型退休基金正大舉重組資產配置。與此同時，剛結束的日本20年期公債招標，開出史上最強勁的需求回溫，顯示在高殖利率誘因下，本土資金正全面加速回流日債。

2026-10-21 02:45