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Netflix財測不如預期 尋求重振成長

中央社／ 洛杉磯20日綜合外電報導

影音串流平台Netflix今天美股盤後公布的財測不如預期。該公司近來剛裁員約1000名員工並撤換2名節目製作高管，正設法重振成長。

路透社報導，Netflix截至9月30日的上季營收年增11.8%至128.7億美元，儘管符合分析師預期，卻寫下近3年來最低增幅；同期每股盈餘（EPS）87美分，優於市場預估值82美分。

Netflix預估，本季淨利為27.9億美元、EPS為67美分，分別低於分析師平均預估的30.7億美元和73美分。

Netflix將2026年廣告收入預測從大約30億美元下修至約27億美元。高階主管致信股東表示，部分廣告產品功能的推出速度比預期稍慢。

展望未來，Netflix表示將透過授權更多第三方內容，持續擴展自身產品陣容。高層在信中指出，將聚焦於電視、電影與直播等串流核心服務，並投資能夠「引發話題、吸引更多會員，以及讓我們成為『不可或缺』服務」的原創節目。

Netflix上週裁員1000名員工，約占員工總數6%，並撤換內容長巴賈里亞（Bela Bajaria），同時宣布電影部門負責人林暐（Dan Lin）即將離職，顯示該公司正在調整節目製作策略。

Netflix 串流平台 EPS

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