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不滿川普對加拿大徵50%關稅 美重要食品進口商提告要求退稅

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國主要食品進口商之一蓋勒特全球集團（Gellert Global Group）今天向美國國際貿易法庭提起訴訟，要求推翻美國總統川普對部分加拿大貨品徵收的50%關稅

法新社報導，川普（Donald Trump）政府今年稍早與美國最大貿易夥伴國之一加拿大談判破裂後，對價值約200億美元的加拿大貨品徵收50%關稅，並於8月底生效。加拿大也迅速採取關稅報復，兩國關係陷入緊繃。

其後，美國官員再在這項新關稅名單中加入乳酪、快艇和鋁品等數個品項，但豁免幾個重要品項如除冰鹽和水泥。川普另採取行動，禁止數款加拿大酒類和乳製品進口。

川普這項關稅行動，是以美國1930年關稅法鮮為人知的第338條為法源。但蓋勒特全球集團在訴狀中指控，這是川普政府再次援引立意完全不相干的法條，來行使憲法賦予國會的關稅權力。

這家企業因此請求美國國際貿易法庭（Court ofInternational Trade）宣告這50%關稅違法，必須停止執行徵收，並要求川普政府退還已「非法徵收」的關稅和利息。

川普去年初重返白宮後，對全球不分美國盟邦和對手國家徵收全面性關稅。但美國最高法院今年2月推翻這類關稅，川普政府也因此對業者展開大規模退稅。

加拿大 川普 關稅

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