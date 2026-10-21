輝達攜德國政府 衝工業應用

德國政府19日宣布與輝達（NVIDIA）達成合作夥伴關係，計畫加速AI在當地工業應用領域的發展，輝達宣布將提供90億美元資金，支持德國四家新創Agile Robots、Avelios Medical、Mirelo和Reflex Aerospace。這是輝達計劃投資歐洲100億美元的一部分。

雙方在柏林舉行的首屆「2026年投資德國峰會」簽署合作協議。德國政府聲明，合作用意在協助開發運用德國資料與產業專業知識的「尖端」工業AI模型，將工業AI導入大規模應用，在歐洲建立頂尖的工業AI生態系統。

德國經濟與能源部20日宣布，在投資峰會上，各企業承諾的投資總額已超過2,250億歐元（約2,520億美元），包括亞馬遜計劃於2027年在德國投資超過160億歐元。

德國總理梅爾茨19日表示，大型生成式AI模型的開發仍由美國企業領先，德國希望善用在高階工業製造領域的傳統優勢，在工廠AI應用取得領先地位，他呼籲企業分享更多資料以助AI應用開發。