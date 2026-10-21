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國際油價觸及110美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

國際油價20日持續在高點震盪，中東緊張局勢持續牽動供應，加上美國原油近月期貨合約即將到期，西德州原油一度大漲逾6%，突破每桶110美元，倫敦布蘭特原油一度觸及每桶111.99美元，攀抵五個月高點。

葉門胡塞組織19日表示，他們對沙烏地阿拉伯的能源、機場和軍事目標發動多次攻擊。利雅德當局尚未證實這些說法，但這又挑起市場敏感神經，布蘭特原油期貨20日盤中最高上漲2.2%至每桶111.99美元，為5月以來最高。20日到期的11月西德州原油期貨合約，更一度暴漲6.6%至每桶110.48美元，創下4月以來近月合約的最高價。

荷蘭國際集團分析師20日在報告中表示，油價仍得到良好支撐，然而，若資金流動不受地緣政治影響而繼續暢通無阻，風險溢價可能會緩慢下降。

國際油價 油價 原油 美元

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