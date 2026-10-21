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日資狂掃國債 規模攀高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

隨著債券殖利率攀升，日本投資人紛紛重返國內市場。在截至9月30日的上半年度中，淨買入日債規模一舉刷新17年新高，分析師研判這反映的是大型退休基金正大舉重組資產配置。與此同時，剛結束的日本20年期公債招標，開出史上最強勁的需求回溫，顯示在高殖利率誘因下，本土資金正全面加速回流日債。

受中東局勢升級和油價上漲引發的全球債券拋售潮影響，日本超長期國債殖利率近來在數十年來高點盤旋。而日本證券業協會（JSDA）20日公布數據顯示，上半年度日本投資人淨買入18.8兆日圓（1,190億美元）日本公債，創17年來最高，其中近半由信託銀行買進，銀行則占約三分之一。

三菱日聯摩根士丹利證券固定收益策略師鶴田圭介（音譯）表示，信託銀行大舉買進日債，可能是因為「公共退休金基金正在重新平衡資金配置」。

他也說，「上半年度股市表現強勁，加上日圓走弱，促使退休金基金將部分資金從股票轉向債券」。

日本財務省數據也顯示，上半年度信託銀行透過信託帳戶買進10.1兆日圓海外債券；銀行則賣出7.4兆日圓海外證券，規模至少為2014年以來最大。

同日，日本舉行20年期公債招標，創下有記錄以來最強勁需求，主要是較高的殖利率，吸引國內投資者重新進場。

此次投標倍數為5.84倍，高於上次招標的4.01倍和過去12個月3.73倍的平均。顯示需求強勁的另一個指標是，平均得標價格與最低得標價格之差，即尾差為0.07，低於上月的0.15。招標結果公布後，20年期日本公債殖利率一度下跌6個基點，至3.71%。

法國巴黎資產管理高級債券策略師木村龍太郎表示，這一「積極結果」反映出「高利率加上財政擔憂緩解，推動國內投資者需求復甦」。他還說，自6月以來，壽險公司再次擴大對超長期國債的淨買入力道，進一步印證需求回升。

國債 規模 日債

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