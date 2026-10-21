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APEC前 美中忙敲定投資協議

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普(右)與中國大陸國家主席習近(左)平十一月將在深圳亞太經合會峰會期間再次會晤。路透
美國總統川普(右)與中國大陸國家主席習近(左)平十一月將在深圳亞太經合會峰會期間再次會晤。路透

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平十一月將在深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會期間再次會晤，這將是兩人今年第三次會面。南華早報廿日獨家報導，美中正趕在峰會前敲定具體投資協議，同時就延長貿易協議展開談判。

報導說，成立美中投資委員會是五月北京川習會宣布的重要成果之一，但因美國國內對大陸投資有意見，尤其汽車製造業反對，進程陷入停滯。

多名消息人士透露，自九月白宮川習會以來，投資委員會談判已取得相當大進展，未來幾周仍須密集磋商，才能克服制度架構與經濟協議談判障礙。

相較之下，美中貿易委員會已在九月華府會談後完成制度化。消息人士指出，談判團隊正仿照這個新成立的貿易論壇，確立投資委員會組織架構與職權範圍。

知情人士透露，美中正尋找兩國境內潛在投資機會，但由於投資大陸涉及政治敏感問題，談判仍以美國境內投資項目為主。雙方正討論一份初步篩選的項目清單，供大陸企業考慮投資美國非敏感產業，包括電動車、電池儲能及電力設備基礎設施等領域。

不過，兩名消息人士表示，這些領域對大陸企業仍可能存在政治與商業的風險，談判團隊不排除轉向消費品產業。另名消息人士指出，美國企業領袖擔心陸企加劇國內市場競爭，持續反對投資委員會，剩下的議題相當「棘手」，仍存在「重大落差」。

川普多次提出允許大陸企業赴美設廠構想，但二名消息人士認為，考量美中關係的政治現實及華府政策不確定性，無論投資哪個產業，大陸企業都不太可能在美國進行大規模長期投資。

延長貿易休戰也是雙方談判重點。三名消息人士表示，美中都試圖利用各自籌碼，在延長協議時爭取最大利益。中方掌握稀土供應，美國則握有噴射引擎及飛機零組件出口籌碼。

川普五月訪中期間，北京同意購買二百架波音飛機，但交易至今尚未落實。一名消息人士表示，雖然相關談判朝「正面方向」發展，但在ＡＰＥＣ峰會期間宣布協議的可能性似乎正在降低。另一名消息人士說，北京正將波音訂單作為貿易休戰談判的籌碼，大陸還將關鍵礦產視為「最有效經濟武器」，不願增加供應。

不過，雙方都知道除了延長協議別無選擇，但談判可能無法趕在ＡＰＥＣ峰會前完成，將延續至十二月的美國佛州廿國集團（Ｇ20）峰會。

美中 APEC 川習會 習近平

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