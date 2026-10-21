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英特爾盼豁免機器人禁令

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

英特爾美國聯邦通信委員會（FCC）提出申請，希望豁免近日實施的外國製先進機器人禁令，表示美國半導體製造相當仰賴這類特殊用途設備，因此必須確保能持續使用。

根據英特爾19日公開的申請文件，該公司擔心廠內使用的自動導引車（AGV），落入外國製先進機器人的全面禁令範圍。這類車輛負責在半導體廠內運送材料。

英特爾說，這些機器人能否持續運作，「攸關」美國國家安全。

目前沒有經過驗證、符合該公司嚴格要求的美國製替代設備，汰換現有機器也須耗費數年。一旦運作中斷，將「立即衝擊英特爾在美國的晶片產能」。

FCC於7月將外國製先進機器人設備納入「管制清單」（covered list），和Wi-Fi路由器、無人機等設備一樣，以國安風險為由禁止進口。

禁令雖不影響已經買進、正在使用的設備，但限制業者更新現有設備的硬體、軟體和韌體。產品受禁令規範的企業，可向FCC和國防部申請有條件豁免。

英特爾表示，雖不清楚更新自動導引車是否會違反規定，因此「為求審慎，確保這些特定AGV持續運作」，提出豁免申請。  

機器人 英特爾 美國

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