新興市場上市公司獲利預估持續提高，使新興股市相對於美股的折價率改寫新高，為長期投資人提供潛在的買進機會。

目前MSCI新興市場股價指數成分股未來12個月預估本益比略低於九倍，而美股標普500指數成分股的平均本益比則約19倍，顯示新興股市折價率達到53%，是彭博資訊2006年編製這項數據以來的新高。

今年MSCI新興股市上漲15%，漲幅比標普500指數高出約3個百分點；但今年來新興企業預估獲利快速提高，反而使本益比下降。

投資機構Ninety One新興市場股市投資組合經理人萊加瓦拉表示，「折價率之高，使新興股市對長期投資人來說是具有吸引力的買進機會。經驗顯示，每當新興股市折價率攀抵如此高點時，之後五年的表現都優於已開發國家股市」。

人工智慧相關企業是帶動新興股市盈餘上修的主要動力。儘管美國超級雲端運算業者對AI投入鉅資，但新興市場科技業者則是接收這些支出，促使分析師上修新興科技業者的盈餘預估。