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美股早盤／油價登五個月高！AI憂慮重燃 費半摔1%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股20日早盤四大指數漲跌互見。法新社
美股20日早盤四大指數漲跌互見。法新社

南韓資料中心公司Elice掛牌首日，股價跳水重挫，再次點燃AI憂慮，美國晶片股反彈熄火；此時布蘭特油價又站上五個月新高，傷害市場情緒，美股20日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數20日早盤上揚0.1%，標普500指數下跌0.1%，那斯達克指數跌0.5%，費城半導體指數跌1.6%。

台積電ADR挫低0.6%、輝達挫1%，邁威爾挫3%。CoreWeave走低4%；記憶體股美光、SK海力士均跌2%以上。

南韓AI基建商Elice 20日上市，股價殺低32%，為該國大型企業掛牌首日的最糟表現。 市場對Elice反應冷淡，使AI融資憂慮再次浮上檯面，澳洲同業Firmus兩周前才放棄股票首次公開發行（IPO）。債市也憂心忡忡，軟銀的信用風險升至近四年來啊新高。

Cavendish的Roger Lee說：「對AI資料中心與基建投資的擔憂，持續了好幾天。市場或許需要保證，相信鉅額資本投資能帶來回報，但此刻還難以看到。」

投資人靜候AI巨擘的財報，了解相關開支能否繼續，SpaceX財報預定20日盤後出爐，Meta財報也將在21日發布。

與此同時，布蘭特油價逼近每桶112美元，為5月以來新高。伊朗加強攻擊通過荷莫茲海峽的油輪；伊朗第一副總統阿雷夫，該國別無選擇，只能強化對該海峽的控制，來維護自身安全。

油價 美股 SK海力士 晶片 那斯達克 台積電ADR

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