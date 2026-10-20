服務全停擺！Google Cloud英國當機 銀行、公共服務大規模中斷

Google在倫敦的雲端業務今天發生中斷，影響當地多家銀行、金融公司和公共服務供應商的網站和行動應用程式，凸顯企業與服務已高度依賴數位基礎設施。

知情人士告訴路透社，英國數位銀行Revolut受到Alphabet旗下Google Cloud服務中斷影響，導致服務停擺。

歐洲主管機關近年來對於金融部門仰賴外部科技供應商的情況日益憂心，其中包括支援至關重要銀行業務的雲端運算服務。

英國7月指定包括Google Cloud EMEA Limited在內4家科技公司為其金融業的關鍵第三方供應商，使其受到直接監管。

Google Cloud也是去年被歐洲聯盟主管機關指定為關鍵第三方運算服務供應商的19家科技公司之一。歐盟金融業仰賴這些供應商。

Google今天表示，工程團隊正在調查影響設在倫敦、主要服務英國與愛爾蘭客戶的europe-west2資料中心的問題。Google沒有回應路透社希望提供更多細節的請求。

Revolut狀態頁面顯示，包括刷卡付款和ATM提款在內的大多數服務目前無法使用或僅部分可用。該公司在社群平台X表示：「我們目前處於中斷狀態，影響多項服務。我們可以確認，所有客戶資金與資料安全。」

此外，荷蘭國際集團（ING）德國分行表示，由於技術問題，登入網路銀行和銀行App時出現問題。蘇格蘭哈利法克斯銀行（Halifax Bank of Scotland）也表示，客戶在線上服務和App使用上遇到問題。

斷線追蹤網站Downdetector.com顯示，英國有少數用戶通報駿懋銀行（Lloyds Bank）、滙豐銀行（HSBC）、蘇格蘭銀行（Bank of Scotland）、房地產網站RightMove、國際包裹快遞公司DPD，以及英格蘭國民保健署（NHS England）和皇家郵政（RoyalMail）等出現問題。