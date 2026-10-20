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衝擊核心產業 德國工業聯合會：台灣「非紅供應鏈」概念值得借鑑

中央社／ 柏林20日專電
德國工業聯合會國際事務主任史特拉克在德國弗里德里希諾曼自由基金會演說，說明「中國衝擊2.0」對德國工業帶來的影響。中央社
德國工業聯合會國際事務主任史特拉克在德國弗里德里希諾曼自由基金會演說，說明「中國衝擊2.0」對德國工業帶來的影響。中央社

德國工業正面臨中國產能過剩與低價競爭帶來的「中國衝擊2.0」。德國工業聯合會（BDI）國際事務主任史特拉克接受中央社專訪指出，面對中國產業政策造成的不公平競爭，台灣「非紅供應鏈」概念值得德國借鑑。

德國弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation）15日在柏林舉辦「台灣論壇」，以「台灣安全、德國繁榮」為主題，探討台灣安全與德國經濟利益的關聯。史特拉克（Friedolin Strack）受邀發表專題演說，參與經濟議題座談，會後接受中央社專訪。

史特拉克長期關注德國企業國際市場布局與德國貿易政策，熟悉德國工業在中國市場的發展。他指出，過去30年，德國汽車、機械、化工及電機產業隨著中國工業崛起獲得龐大商機，「但現在，一切都反過來了」。

● 中國衝擊2.0 中國產品衝擊德國核心產業

史特拉克說明，德國企業在中國市場的商機減少、獲利空間大幅縮小，與此同時，中國龐大的過剩產能卻不斷湧入歐洲市場，「同樣高品質的中國產品以極低價格進入歐洲，讓我們無法競爭。」這正是德國目前面臨的「中國衝擊2.0」。

他指出，中國透過國家產業政策、國營企業及國有銀行體系支持製造業，形成龐大產能，並將過剩產品推向海外市場，讓依循市場經濟原則運作的歐洲企業面臨結構性不公平競爭。

德國受到的衝擊尤為嚴重，因為中國競爭力快速提升的領域，恰好是德國的核心產業。他舉例，中國機械製造商能以相當於德國業者生產成本約30%至40%的價格，在歐洲市場銷售品質相近的產品，讓德國企業難以競爭。

面對「中國衝擊2.0」，史特拉克坦言，德國必須先改善自身生產力、加快創新速度，並降低能源成本，但僅靠企業自身努力仍不足以應對。他主張，歐盟應同步採取貿易防衛措施，抵銷中國產業政策造成的不公平競爭環境。

德、法兩國10月即向歐盟提出共同方案，主張強化歐盟貿易防衛工具，對於反中國經濟脅迫建立更快速應對機制，外媒報導，歐盟執委會預計12月提出相關新措施。

● 降低對中國供應鏈依賴 台灣經驗值得德國借鑑

史特拉克表示，德國並不尋求與中國全面脫鉤，而是希望降低關鍵產業對中國的依賴，與可信賴的夥伴建立更具韌性的供應鏈。台灣長期與中國維持經貿往來，累積了因應中國經濟與政治壓力的經驗，值得德國借鑑。

他以日前在台灣接觸到「非紅供應鏈」（Non-Red Supply Chains）概念為例，認為此降低對中國供應鏈依賴的思維，尤其值得德國用在國防及關鍵技術領域。

談到德國與台灣具體合作前景，史特拉克告訴中央社，台灣不僅是德國理解中國的重要夥伴，也是提升產業競爭力的合作對象。雙方可在供應鏈韌性、關鍵原物料儲備、經濟安全及新興科技等領域深化合作，共同推動產業創新。

而與中國近年積極追求關鍵產業全面自主不同，史特拉克指出，當前德國選擇透過國際分工，與台灣、日本、加拿大等可信賴的夥伴深化合作，維持供應鏈安全與產業競爭力。

他在論壇座談中即以半導體產業為例，談到台灣擅長先進晶片製造、荷蘭艾司摩爾（ASML）掌握微影設備技術、德國蔡司（ZEISS）則在精密光學領域具有優勢，三方形成正向相互依賴的國際分工。

德國工業聯合會是德國最具影響力的工商團體之一，代表德國工業界利益，涵蓋汽車、機械、化工及電機等重要產業，長期參與德國與歐盟產業、經貿及能源政策，其立場對德國政府及歐盟決策具有重要參考價值。

德國弗里德里希諾曼自由基金會在柏林舉辦論壇，探討台灣安全與德國經濟利益關聯。德國工業聯合會國際事務主管史特拉克（左1）與德勒斯登市長希伯特（右2）等人參與座談，討論台德產業合作與供應鏈安全。中央社
德國弗里德里希諾曼自由基金會在柏林舉辦論壇，探討台灣安全與德國經濟利益關聯。德國工業聯合會國際事務主管史特拉克（左1）與德勒斯登市長希伯特（右2）等人參與座談，討論台德產業合作與供應鏈安全。中央社

德國工業聯合會國際事務主任史特拉克在柏林接受中央社訪問指出，德國工業正面臨「中國衝擊2.0」，台灣「非紅供應鏈」概念值得德國借鑑，雙方可深化供應鏈韌性及新興科技領域合作。中央社
德國工業聯合會國際事務主任史特拉克在柏林接受中央社訪問指出，德國工業正面臨「中國衝擊2.0」，台灣「非紅供應鏈」概念值得德國借鑑，雙方可深化供應鏈韌性及新興科技領域合作。中央社

德國 產能過剩 歐洲 柏林

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