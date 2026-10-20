衝擊核心產業 德國工業聯合會：台灣「非紅供應鏈」概念值得借鑑

德國工業正面臨中國產能過剩與低價競爭帶來的「中國衝擊2.0」。德國工業聯合會（BDI）國際事務主任史特拉克接受中央社專訪指出，面對中國產業政策造成的不公平競爭，台灣「非紅供應鏈」概念值得德國借鑑。

德國弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation）15日在柏林舉辦「台灣論壇」，以「台灣安全、德國繁榮」為主題，探討台灣安全與德國經濟利益的關聯。史特拉克（Friedolin Strack）受邀發表專題演說，參與經濟議題座談，會後接受中央社專訪。

史特拉克長期關注德國企業國際市場布局與德國貿易政策，熟悉德國工業在中國市場的發展。他指出，過去30年，德國汽車、機械、化工及電機產業隨著中國工業崛起獲得龐大商機，「但現在，一切都反過來了」。

● 中國衝擊2.0 中國產品衝擊德國核心產業

史特拉克說明，德國企業在中國市場的商機減少、獲利空間大幅縮小，與此同時，中國龐大的過剩產能卻不斷湧入歐洲市場，「同樣高品質的中國產品以極低價格進入歐洲，讓我們無法競爭。」這正是德國目前面臨的「中國衝擊2.0」。

他指出，中國透過國家產業政策、國營企業及國有銀行體系支持製造業，形成龐大產能，並將過剩產品推向海外市場，讓依循市場經濟原則運作的歐洲企業面臨結構性不公平競爭。

德國受到的衝擊尤為嚴重，因為中國競爭力快速提升的領域，恰好是德國的核心產業。他舉例，中國機械製造商能以相當於德國業者生產成本約30%至40%的價格，在歐洲市場銷售品質相近的產品，讓德國企業難以競爭。

面對「中國衝擊2.0」，史特拉克坦言，德國必須先改善自身生產力、加快創新速度，並降低能源成本，但僅靠企業自身努力仍不足以應對。他主張，歐盟應同步採取貿易防衛措施，抵銷中國產業政策造成的不公平競爭環境。

德、法兩國10月即向歐盟提出共同方案，主張強化歐盟貿易防衛工具，對於反中國經濟脅迫建立更快速應對機制，外媒報導，歐盟執委會預計12月提出相關新措施。

● 降低對中國供應鏈依賴 台灣經驗值得德國借鑑

史特拉克表示，德國並不尋求與中國全面脫鉤，而是希望降低關鍵產業對中國的依賴，與可信賴的夥伴建立更具韌性的供應鏈。台灣長期與中國維持經貿往來，累積了因應中國經濟與政治壓力的經驗，值得德國借鑑。

他以日前在台灣接觸到「非紅供應鏈」（Non-Red Supply Chains）概念為例，認為此降低對中國供應鏈依賴的思維，尤其值得德國用在國防及關鍵技術領域。

談到德國與台灣具體合作前景，史特拉克告訴中央社，台灣不僅是德國理解中國的重要夥伴，也是提升產業競爭力的合作對象。雙方可在供應鏈韌性、關鍵原物料儲備、經濟安全及新興科技等領域深化合作，共同推動產業創新。

而與中國近年積極追求關鍵產業全面自主不同，史特拉克指出，當前德國選擇透過國際分工，與台灣、日本、加拿大等可信賴的夥伴深化合作，維持供應鏈安全與產業競爭力。

他在論壇座談中即以半導體產業為例，談到台灣擅長先進晶片製造、荷蘭艾司摩爾（ASML）掌握微影設備技術、德國蔡司（ZEISS）則在精密光學領域具有優勢，三方形成正向相互依賴的國際分工。

德國工業聯合會是德國最具影響力的工商團體之一，代表德國工業界利益，涵蓋汽車、機械、化工及電機等重要產業，長期參與德國與歐盟產業、經貿及能源政策，其立場對德國政府及歐盟決策具有重要參考價值。

德國弗里德里希諾曼自由基金會在柏林舉辦論壇，探討台灣安全與德國經濟利益關聯。德國工業聯合會國際事務主管史特拉克（左1）與德勒斯登市長希伯特（右2）等人參與座談，討論台德產業合作與供應鏈安全。中央社