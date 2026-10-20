罕見不選親生女！南韓大廠收養23年老員工贈10%股權 還能繼承遺產

許多企業在挑接班人選時多是用人唯親，常常變成一代一代接棒下去的家族企業。不過近日南韓卻出現一起罕見案例，家庭醫療保健器材公司喜來健（Ceragem）今（20）日宣布，創辦人李煥成（音譯）決定收養工作23年的CEO李慶洙（音譯），並決定將他當作企業的接班人。

根據「韓聯社」報導，雖然李煥成膝下有一名獨生女，但據了解，李煥成女兒對企業經營並沒有太大興趣，因此他最終選擇將公司交給比自己小17歲的李慶洙。

喜來健相關人士透露，李煥成為了接班問題思考約2至3年，並於去年初向李慶洙表達希望收養他為養子。隨後，雙方家族協商後，於去年正式完成成年收養程序。

今年李煥成進一步將相當於喜來健已發行股份總數10%的股權贈與李慶洙，正式啟動企業接班計畫。這種透過收養傳承企業經營權的做法，在南韓企業界十分罕見。

突然成為創辦人養子的李慶洙，其實早在2003年就進入喜來健工作，先後經過策略規畫、行銷，以及國內外業務等不同部門歷練。此外，在喜來健拓展海外市場時期，李慶洙經常陪同李煥成前往海外業務現場。

2017年，李慶洙曾親自前往中國大陸四川經營經銷據點，隔年返國接手南韓國內市場業務，並成功將業務規模逐步擴展成數千億韓元，而李慶洙則在2022年當上CEO。

根據南韓民法，養子女自收養關係成立起，就具有與養父母親生子女相同的法律地位。因此，李慶洙不僅是專業經理人，還是李煥成的法定繼承人，未來也能參與遺產繼承。