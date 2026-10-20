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公司表現未達預期 路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）對員工的內部通告顯示，公司經過年度人力檢視後，自11月開始，準備根據工作表現削減全球職位。

艾蒙說，這波裁員是努力建立「更強表現文化」的一環，因為公司表現一直未能達到預期。他表示，裁員考量重點放在公司營運優先項目、組織需要、員工專業技能。隨著公司拓展事業，員工必須有技術、能勝任，適才適所，做最佳工作表現，促進公司持續成功。

路透看到的這個艾蒙發出的通告當中，並沒有明講裁員的人數。高通並未立即回應置評請求，路透也還不能立即確認預定的人力縮減規模。

截至去年9月，高通全球員工人數大約5.2萬人，大多數是全職員工。

高通是全球最大的智慧手機晶片製造商之一，今年營運受到很大衝擊。因為記憶體價格飆漲，衝擊到幾個關鍵消費電子市場的需求，產品銷量大減。高通公司股價今年至今只漲1.5%，而費城半導體指數漲近60%，標普500漲幅12%。

裁員 路透 高通 費城半導體

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