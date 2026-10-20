日資回頭狂掃本土國債 上半年買進規模創17年新高

最新數據顯示，日本投資人在截至9月30日止的上半年度，大舉買進日本政府公債，淨買入規模創17年新高。分析師認為，這可能反映日本退休金基金正在重新平衡投資組合。

日本證券業協會（JSDA）20日公布數據顯示，上半年度日本投資人淨買入18.8兆日圓（1,190億美元）日本公債，其中近半由信託銀行買進，銀行則占約三分之一。

三菱日聯摩根士丹利證券固定收益策略師鶴田圭介（音譯）表示，信託銀行大舉買進日債，可能是因為「公共退休金基金正在重新平衡資金配置」。

他也說，「上半年度股市表現強勁，加上日圓走弱，促使退休金基金將部分資金從股票轉向債券」。

日本財務省數據也顯示，上半年度信託銀行透過信託帳戶買進10.1兆日圓海外債券；銀行則賣出7.4兆日圓海外證券，規模至少為2014年以來最大。

鶴田圭介指出，油價上漲料將推升殖利率，銀行認為歐美公債可能因此承壓，因而選擇賣出。另一方面，儘管日圓疲軟，銀行仍持續買進日本公債，主因是「仍需依靠存款規模賺取利差」。