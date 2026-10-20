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長期投資人快看！新興股市相對美股折價率創新高 買進機會來了

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
新興市場上市公司獲利預估持續提高，使新興股市相對於美國股市的折價率改寫新高，為長期投資人提供潛在的買進機會。路透
新興市場上市公司獲利預估持續提高，使新興股市相對於美國股市的折價率改寫新高，為長期投資人提供潛在的買進機會。路透

新興市場上市公司獲利預估持續提高，使新興股市相對於美股的折價率改寫新高，為長期投資人提供潛在的買進機會。

彭博資訊報導，目前MSCI新興市場股價指數成分股未來12個月預估本益比略低於9倍，而美股標普500指數成分股的平均本益比則約19倍，顯示新興股市折價率達到53%，是彭博資訊2006年編製這項數據以來的新高。

今年MSCI新興股市上漲15%，漲幅比標普500指數高出約3個百分點；但由於今年來新興企業預估獲利快速提高，反而使本益比下降。

投資機構Ninety One新興市場股市投資組合經理人萊加瓦拉表示，「折價率之高，使新興股市對長期投資人來說是具有吸引力的買進機會。以往經驗顯示，每當新興股市折價率如此之高時，之後五年的表現都優於已開發國家股市」。

人工智慧（AI）相關企業是帶動新興股市盈餘上修的主要動力。儘管美國超級雲端運算業者對AI投入鉅資，但新興市場科技業者則是接收這些支出，包括對美國資料中心業者供應晶片、組件及硬體，促使分析師上修新興科技業者的盈餘預估。

寶盛集團新加坡亞洲研究主管馬休斯表示，「亞洲科技公司所製造的物件並未跌價，例如半導體及相關硬體。美國科技公司普遍對分析師調高財測，而他們是亞洲半導體及相關硬體業者的最大客戶」。

今年MSCI所有成分股未來12個月的獲利預估激增70%，增幅續創新高，而其中亞洲企業的預估每股盈餘（EPS）更激增87%，拉美則增加28%，歐洲／中東／非洲（EMEA）新興市場則僅成長8.6%。

本益比通常是在股價（P）下跌，或企業盈餘（E）上升時，都會下降。但過去12個月來新興股價指數雖上漲約15%，但本益比依然下降，主要是因為預估盈餘激增，壓低本益比，使新興股市的相對價格變得益發便宜。另外最近由於新興股市漲勢停頓，股價回跌，也使本益比下降。

今年來新興市場資訊科技類指數上漲63%，遠比標普500資訊科技指數的23%漲幅更強，而新興科技股的盈餘預估更提高128%。儘管目前投資人顯然擔憂AI相關投資的持久性，使新興科技股出現回檔，但企業預估盈餘仍極為強勁。

美股 標普 新興市場 MSCI

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