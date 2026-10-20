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法國10年期公債殖利率飆至4.94% 與德債利差創14年新高

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
法國10年期OAT公債殖利率今天升至4.94%，較作為歐洲信用評價基準的德國同期公債高出逾150個基點。路透社
法國10年期OAT公債殖利率今天升至4.94%，較作為歐洲信用評價基準的德國同期公債高出逾150個基點。路透社

法國10年期OAT公債殖利率今天升至4.94%，較作為歐洲信用評價基準的德國同期公債高出逾150個基點。

法新社報導，這項利差創下自2012年1月以來新高。當時歐元區正處於信貸危機之中，歐洲中央銀行（ECB）不得不出手干預市場，以防借貸成本失控飆升。

近幾週投資人持續拋售法國公債，原因是市場愈來愈懷疑政府是否有能力遏止導致公共債務節節攀升的支出，與此同時，要求增加學校經費的抗議活動正席捲全法國。

市場分析師也在等待信評機構穆迪（Moody’s）23日公布對法國主權信用評等的決定，因為一旦遭到降評，將自動推升政府未來的借貸成本。

在出現這波拋售潮之際，法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）正設法讓2027年預算案在國會過關，但他主張的430億歐元削減支出方案未獲多數支持。

即使預算案通過，法國的赤字占國內生產毛額（GDP）比率也只會降至5%，遠高於歐盟成員國的3%上限，同時債務總額占GDP比重仍將維持在120%左右，是歐盟上限的兩倍。

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