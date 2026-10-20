科技股領跌 亞洲多個市場同步重挫…首爾、東京淪重災區

投資人無視華爾街反彈，在關鍵財報公布前，市場對人工智慧（AI）投資熱潮的疑慮加劇，亞洲多個市場同步重挫。

法新社報導，首爾和東京再度成為重災區，晶片大廠SK海力士（SK Hynix）、三星電子（Samsung Electronics）和記憶體大廠鎧俠（Kioxia）再遭重擊，主因投資人從上半年大漲的半導體產業獲利了結。

自從6月創下歷史新高以來，市場一直質疑這些公司過高的估值以及他們在AI競賽中毫砸大量資金後，何時能看到回報，甚至是否會有回報。

隨著全球利率走升使其財務承壓，部分科技企業的債務水準引發關注。

韓國綜合股價指數大跌3.73%，SK海力士、三星電子分別下跌4.2%、3%。受到投資人對AI領域有所疑慮的衝擊，資料中心基礎設施業者Elice上市首日股價暴跌超過3成。

東京日經225指數跌1.3%，鎧俠重挫超過4%，科技投資業巨擘軟銀集團（Soft Bank）大跌6%。

台積電同樣收低，儘管台灣加權股價指數小幅上揚。

此外，香港、雪梨、新加坡、威靈頓等市場同步下挫。

市場寄望印尼證券交易所官員能採取行動，以避免遭到指數編纂公司MSCI明晟調降評級，過去兩個交易日累計暴跌近15%的雅加達股巿出現5.65%的反彈。上海和馬尼拉也同步收漲。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市場不再只看財報數字本身，而是關注公司為持續搶占AI商機，其當前獲利和未來須投入資本之間的落差大小。」