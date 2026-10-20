快訊

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

雪崩後雪白狗狗消失山中！失蹤50小時靠AirTag奇蹟獲救 飼主見一幕哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

恐波及數百萬客戶…陸AI工具Artex遭濫用 日本多家企業被駭

中央社／ 東京20日綜合外電報導
東京一家大型網路企業旗下子公司今天表示，日本近日接連發生企業遭駭事件，調查發現其中多起攻擊使用一款名為Artex的中國人工智慧（AI）資安工具。圖／AI生成
東京一家大型網路企業旗下子公司今天表示，日本近日接連發生企業遭駭事件，調查發現其中多起攻擊使用一款名為Artex的中國人工智慧（AI）資安工具。圖／AI生成

東京一家大型網路企業旗下子公司今天表示，日本近日接連發生企業遭駭事件，調查發現其中多起攻擊使用一款名為Artex的中國人工智慧（AI）資安工具。

法新社報導，近幾週來，從連鎖餐飲業者到汽車租賃公司，數十家日本企業相繼披露遭遇未經授權存取或資料外洩事件，可能波及數百萬名客戶。

GMO網際網路集團（GMO Internet Group）資安部門表示，在與外部機構合作調查這些攻擊事件後，「已確認攻擊者使用了Artex」。

GMO資安人員福森大樹（Daiki Fukumori，音譯）在公司部落格指出，調查也發現，這些攻擊「幾乎完全鎖定日本企業為目標」。

隨著各大AI實驗室陸續推出愈發先進的模型，AI找出先前未知方法、入侵電腦系統的能力，正受到全球關注。

Artex開發者表示，這款工具原本是為協助企業強化資安防禦而設計，透過AI進行安全測試，找出系統可能存在的弱點。

不過，Artex開發者本月停止向程式設計師提供原始碼存取權限，並承認有「不法人士」濫用該工具。在此之前，韓國曾指出Artex與多起金融機構遭駭事件有關。

Artex開發者在聲明中表示，利用這項工具發動網路攻擊「完全違背」其開發初衷，Artex專案將不再更新並轉為閉源。

福森表示，GMO旗下子公司發現有6台網路伺服器發動由AI輔助的攻擊。他補充說，這些伺服器大致依金融、電子商務和物流等產業進行分類，但他並未透露這些伺服器的具體位置，也未說明可能由哪些人或組織操作。

他補充說，每台伺服器都按行業進行了大致分類，例如金融、電子商務和物流；但他並未透露這些伺服器的具體位置，也未說明可能是誰在運營這些伺服器。

福森在部落格文章中表示，為防止更多損害發生，公司已將相關資訊提供給執法機關。

日本政府已呼籲企業加強網路安全防護。日本自民黨國家資安戰略本部主席本月表示，面對不斷湧現的威脅，日本網路空間已進入「緊急狀態」。

日本 東京 資料外洩 網際網路 資安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

趨勢科技推百億日圓「日本網路韌性計畫」 強化AI時代企業資安防護

日本擬對雲端服務等設安全認證制度 實質上排除受中俄影響業者

亞馬遜推新AI工具挑戰輝達護城河！大摩列首選標的 股價大漲近5%

鴻海強攻日資料中心 展現決心

相關新聞

怕AI熱潮翻車 投資人搶買CDS避險 連輝達、Meta保費也飆新高

投資人擔心AI熱潮逆轉，紛紛搶買信用違約交換（CDS）避險，讓這項在全球金融危機期間聲名大噪的金融工具，交易量再度激增。

蝦皮母公司股價跌三成拚突圍、將進軍雲端事業 擬分拆金融事業上市

蝦皮母公司冬海集團（Sea）將進軍雲端服務，並考慮分拆金融科技事業上市，力求加快成長，挽救重挫的股價。

恐波及數百萬客戶…陸AI工具Artex遭濫用 日本多家企業被駭

東京一家大型網路企業旗下子公司今天表示，日本近日接連發生企業遭駭事件，調查發現其中多起攻擊使用一款名為Artex的中國人...

馬斯克：明年發全美兒童1股SpaceX股票「這只是第一步」

科技富豪馬斯克(Elon Musk)19日在社群媒體X發文寫道，明年將給美國每名兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。他寫道：「這將是許多贈予的第一步。」SpaceX股票19日收盤價格為147.96元，人口普查局(US. Census Bureau)最新數據顯示，美國約有7300萬名18歲以下兒童，馬斯克估計將送出價值110億元的股票。至於股票如何分發、誰有資格負責接收股票以及何時開始實施等細節，目前仍不清楚。

軟銀違約風險飆四年新高？CDS利差達432基點 顯示AI融資壓力升高

軟銀集團（SoftBank）的信用違約交換（CDS）所反映的信用風險已升至近四年來最高水準，反映市場對AI相關融資需求及一項可能大型收購案的疑慮日益升高。

法國暴動致公債現拋售潮 財政難題雪上加霜

法國週末經歷近年最嚴重的暴動後，金融市場今迅速引爆恐慌，法國公債再度出現慘烈拋售。社會動盪、財政改革停滯與政局不穩三重夾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。