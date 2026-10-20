恐波及數百萬客戶…陸AI工具Artex遭濫用 日本多家企業被駭

東京一家大型網路企業旗下子公司今天表示，日本近日接連發生企業遭駭事件，調查發現其中多起攻擊使用一款名為Artex的中國人工智慧（AI）資安工具。

法新社報導，近幾週來，從連鎖餐飲業者到汽車租賃公司，數十家日本企業相繼披露遭遇未經授權存取或資料外洩事件，可能波及數百萬名客戶。

GMO網際網路集團（GMO Internet Group）資安部門表示，在與外部機構合作調查這些攻擊事件後，「已確認攻擊者使用了Artex」。

GMO資安人員福森大樹（Daiki Fukumori，音譯）在公司部落格指出，調查也發現，這些攻擊「幾乎完全鎖定日本企業為目標」。

隨著各大AI實驗室陸續推出愈發先進的模型，AI找出先前未知方法、入侵電腦系統的能力，正受到全球關注。

Artex開發者表示，這款工具原本是為協助企業強化資安防禦而設計，透過AI進行安全測試，找出系統可能存在的弱點。

不過，Artex開發者本月停止向程式設計師提供原始碼存取權限，並承認有「不法人士」濫用該工具。在此之前，韓國曾指出Artex與多起金融機構遭駭事件有關。

Artex開發者在聲明中表示，利用這項工具發動網路攻擊「完全違背」其開發初衷，Artex專案將不再更新並轉為閉源。

福森表示，GMO旗下子公司發現有6台網路伺服器發動由AI輔助的攻擊。他補充說，這些伺服器大致依金融、電子商務和物流等產業進行分類，但他並未透露這些伺服器的具體位置，也未說明可能由哪些人或組織操作。

他補充說，每台伺服器都按行業進行了大致分類，例如金融、電子商務和物流；但他並未透露這些伺服器的具體位置，也未說明可能是誰在運營這些伺服器。

福森在部落格文章中表示，為防止更多損害發生，公司已將相關資訊提供給執法機關。

日本政府已呼籲企業加強網路安全防護。日本自民黨國家資安戰略本部主席本月表示，面對不斷湧現的威脅，日本網路空間已進入「緊急狀態」。