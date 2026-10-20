怕AI熱潮翻車 投資人搶買CDS避險 連輝達、Meta保費也飆新高

投資人擔心AI熱潮逆轉，紛紛搶買信用違約交換（CDS）避險，讓這項在全球金融危機期間聲名大噪的金融工具，交易量再度激增。

企業為投入數兆美元興建AI基礎設施而大舉舉債，也帶動CDS需求。這類衍生性商品的作用類似保險，相關企業一旦發生債務違約，買方就能依約獲得賠付。

英國金融時報引述摩根士丹利研究資料報導，9月連結甲骨文、SpaceX、Alphabet、亞馬遜、Meta、博通和輝達（NVIDIA）債券的CDS，每周平均交易金額超過90億美元，高於7月的不到20億美元。

摩根士丹利估計，2026年來AI相關業者已透過發債籌得約4,660億美元，用於資料中心、晶片等基礎設施，遠高於2025年同期的1,010億美元。

舉債規模雖已從6月高峰回落，但投資人說，愈來愈多大舉舉債的企業面臨AI投資風險，加上市場擔心這些投資能否賺錢，都推升了CDS需求。

摩根士丹利投資管理投資組合解決方案部門投資長卡隆（Jim Caron）說：「當市場風險如此集中，顯然就會想買CDS。」他說，這也是成本低廉的避險工具。

彭博資料顯示，美國公司債CDS指數今年來交易量已超過去年全年。

避險需求擴及科技巨人

投資人對企業大舉舉債愈來愈不安，多家AI相關業者的CDS保費本月升至歷史新高。

近日保費上升的，不只是市場認為風險較高的AI雲端業者CoreWeave，也包括微軟等被視為相對安全的企業。

法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）說：「CDS已成為觀察投資人對大型雲端業者融資，以及整體AI投資態度的重要指標。」「市場愈來愈關注兩件事：CDS和自由現金流量。」

過去，過去主要是債券投資人使用CDS，如今管理多種資產或股票的基金經理人，也愈來愈常買進CDS，以較低成本防範AI投資風險，進一步將價格推向歷史高峰。

卡隆說：「一部分需求來自真正的債券投資人，希望為手中部位避險；另一部分則是多重資產和股票市場的投機者，想找便宜的工具，對沖科技投資風險。」

AI產業資金彼此依賴，也加深泡沫疑慮。投資人說，投資人因此轉向交易甲骨文、Alphabet等公司的CDS；這些公司為OpenAI和Anthropic提供運算基礎設施。

標普全球市場財智執行董事執行董事諾蘭（Gavan Nolan）說，這些科技股背後的融資複雜、彼此相連，市場因此要求額外風險溢價。他也指出，CDS利差盤中劇烈波動，反映「市場存在的不確定性」。

Meta、輝達保費創高，CoreWeave風險最受關注

Meta 5年期CDS利差本月升至108個基點，也就是為1,000萬美元債務投保違約保障，每年須支付10.8萬美元。輝達CDS利差則升至101個基點，兩者均創歷史新高。Alphabet和亞馬遜的違約保障價格，也升至歷來最高。

不過，相較於負債較重、被市場認為風險較高的AI企業，部分科技巨人的CDS保費仍相對偏低。

甲骨文CDS利差周一報322個基點，高於年初的144個基點。馬斯克旗下SpaceX的CDS，本周初升至創紀錄的226個基點，6月底剛開始交易時為110個基點。

很多投資人認為，這些衍生性商品是成本相對低、操作直接的避險方式，可防範企業出現重大財務問題。

法興的卡布拉說：「不是買CDS，就是買股票賣權，但有時這些股票波動極大。在股票市場，要替波動這麼大的標的避險，非常困難，也非常昂貴。」

倫敦不良債權投資業者Polus Capital投資長Robert Dafforn指出，這個產業的舉債槓桿「非常高」，「你知道，一定會有很多資金投錯地方」。他說，支撐AI發展的金融體系中，資金循環程度如此之高，「無論最脆弱的一環在哪裡，都會開始拖累整個體系」。

市場最擔心的仍是新型雲端業者CoreWeave，部分債券已跌至通常顯示財務困境的價位。該公司5年期CDS利差約為1,090個基點，需求之高，使買進1,000萬美元違約保障的投資人，須先付182萬美元，之後每季再支付12.5萬美元。

標普全球的諾蘭說：「一家公司的CDS利差一旦超過1,000個基點……價格主要就看市場預期，企業違約後，債券持有人還能拿回多少本金。」