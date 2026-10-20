快訊

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

雪崩後雪白狗狗消失山中！失蹤50小時靠AirTag奇蹟獲救 飼主見一幕哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

軟銀違約風險飆四年新高？CDS利差達432基點 顯示AI融資壓力升高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
軟銀集團（SoftBank）的信用違約交換（CDS）所反映的信用風險已升至近四年來最高水準。路透
軟銀集團（SoftBank）的信用違約交換（CDS）所反映的信用風險已升至近四年來最高水準。路透

軟銀集團（SoftBank）的信用違約交換（CDS）所反映的信用風險已升至近四年來最高水準，反映市場對AI相關融資需求及一項可能大型收購案的疑慮日益升高。

彭博彙整的數據顯示，軟銀五年期CDS利差周二（20日）報432個基點，為2022年11月初以來新高。該利差在一周前突破400個基點後，進一步擴大逾30個基點。

美國雲端運算服務商CoreWeave的財務壓力，讓市場更加關注AI投資熱潮背後日益攀升的債務負擔。隨著融資成本上升，加上軟銀正評估收購美國保全服務業者Allied Universal，軟銀自身的財務狀況也受到市場檢視。

上一次軟銀CDS利差升至目前這一水準，是在2022年。當時，軟銀旗下願景基金（Vision Fund）業務蒙受鉅額虧損，整個集團轉入防禦模式。曾形容自己是「激進型人物」的軟銀創辦人孫正義，當時也不再出席財報說明會，反映公司正收縮戰線。

目前，軟銀的CDS利差是日本主要企業中最高的，比排名第二的日產汽車高出逾130個基點。

彭博行業信用分析師陳雪倫（Sharon Chen，音譯）預期，軟銀在截至明年3月底止的本年度，至少將有60億美元的現金外流，若進一步加碼AI投資，資金需求還會增加。她在一份報告中指出，軟銀「須籌措新的資金來完成這筆交易」，而其貸款價值比（LTV）也可能逐步逼近自行設定的25%上限。

軟銀集團股價近期表現疲弱，20日盤中跌逾6%至每股4,543日圓，較6月高點已下跌約50%。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「機器戰警」將成真？軟銀傳洽購全球保全龍頭

CoreWeave單周暴跌25％！黃仁勳力挺也沒用 阮慕驊揭3大財務警訊

美股收盤／費半終止連八黑 晶片股吸引逢低買盤 AI反彈能否續航看財報

AI基建借貸疑慮大增 輝達概念股CoreWeave股債雙殺

相關新聞

怕AI熱潮翻車 投資人搶買CDS避險 連輝達、Meta保費也飆新高

投資人擔心AI熱潮逆轉，紛紛搶買信用違約交換（CDS）避險，讓這項在全球金融危機期間聲名大噪的金融工具，交易量再度激增。

蝦皮母公司股價跌三成拚突圍、將進軍雲端事業 擬分拆金融事業上市

蝦皮母公司冬海集團（Sea）將進軍雲端服務，並考慮分拆金融科技事業上市，力求加快成長，挽救重挫的股價。

恐波及數百萬客戶…陸AI工具Artex遭濫用 日本多家企業被駭

東京一家大型網路企業旗下子公司今天表示，日本近日接連發生企業遭駭事件，調查發現其中多起攻擊使用一款名為Artex的中國人...

馬斯克：明年發全美兒童1股SpaceX股票「這只是第一步」

科技富豪馬斯克(Elon Musk)19日在社群媒體X發文寫道，明年將給美國每名兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。他寫道：「這將是許多贈予的第一步。」SpaceX股票19日收盤價格為147.96元，人口普查局(US. Census Bureau)最新數據顯示，美國約有7300萬名18歲以下兒童，馬斯克估計將送出價值110億元的股票。至於股票如何分發、誰有資格負責接收股票以及何時開始實施等細節，目前仍不清楚。

軟銀違約風險飆四年新高？CDS利差達432基點 顯示AI融資壓力升高

軟銀集團（SoftBank）的信用違約交換（CDS）所反映的信用風險已升至近四年來最高水準，反映市場對AI相關融資需求及一項可能大型收購案的疑慮日益升高。

法國暴動致公債現拋售潮 財政難題雪上加霜

法國週末經歷近年最嚴重的暴動後，金融市場今迅速引爆恐慌，法國公債再度出現慘烈拋售。社會動盪、財政改革停滯與政局不穩三重夾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。