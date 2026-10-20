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鋁礦大國因缺電 幾內亞加工出口夢難圓

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
幾內亞近年成為全球最大鋁土礦生產與出口國，但國內電力不足，限制氧化鋁精煉及鋁冶煉產業發展。(photo from Wikimedia)
幾內亞近年成為全球最大鋁土礦生產與出口國，但國內電力不足，限制氧化鋁精煉及鋁冶煉產業發展。(photo from Wikimedia)

坐擁全球最大鋁土礦產量，卻沒電力把礦石加工成更值錢的產品！幾內亞近年超越澳洲、是全球最大鋁土礦生產及出口國，但大部分礦石都直接運往中國加工，政府計畫於2030年前落成5座氧化鋁精煉廠，希望把加工利潤留在國內，但電力缺口是經濟轉型最大阻礙。

加工利潤都給中國賺 根據《路透社》19日深夜報導，西非國家幾內亞擁有豐富鋁土礦資源，近年產量超越澳洲、成世界最大鋁土生產國，但出口仍以原礦為主，主要買家是中國。

鋁土礦必須先提煉成氧化鋁，再經電解製成鋁金屬，才能進一步用於汽車、建築及包裝等產業，加工的大利潤都流到中國的口袋內，因為當地卻長期缺乏加工設施。 

幾內亞礦業部高級顧問迪亞基特表示，目前已有3座氧化鋁精煉廠正在興建，政府希望在2030年前增加至5座，合計年產能達700萬至800萬噸，之後再發展鋁冶煉產業。為吸引投資，幾內亞準備提供採礦權與租稅優惠，也考慮限制鋁土礦出口量，避免大量原礦流入市場壓低價格，不過，相關出口限制目前尚未正式實施。

發電量差10倍怎麼辦？ 據《礦業網》報導，並非幾內亞不想賺高額的加工利潤、是加工鋁礦非常耗電，幾內亞目前主要依靠水力發電，發電規模約1000百萬瓦（MW），雨季時還有餘裕向塞內加爾、甘比亞等鄰國出口電力，但乾季卻得反過來向鄰國買電，供電並不穩定。 

迪亞基特指出，若要完成氧化鋁精煉與後續鋁冶煉計畫，幾內亞需要5000至1萬MW的電力，最高相當於目前規模的10倍。政府因此考慮天然氣、燃煤，甚至核能等方案，希望找到穩定又便宜的電力來源。

 事實上，幾內亞並非唯一面臨這種困境的非洲國家，南非原本擁有成熟的鉻鐵與鋼鐵產業，卻因電價高漲、供電問題而失去競爭力。對幾內亞而言，擁有礦產只是第一步，若無法補上電力與基礎建設，恐仍得繼續出口原料，讓加工利潤雙手奉上送其他國家。

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幾內亞 缺電 電力 委內瑞拉 強震

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