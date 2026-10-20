法國暴動致公債現拋售潮 財政難題雪上加霜

法國週末經歷近年最嚴重的暴動後，金融市場今迅速引爆恐慌，法國公債再度出現慘烈拋售。社會動盪、財政改革停滯與政局不穩三重夾擊凸顯歐元區第二大經濟體法國面臨的困境。

英國「金融時報」指出，法國10年期公債殖利率上升0.14個百分點，達到4.93%，成為今年其中一個債券市場表現最差的交易日，表現落後於其他歐元區國家。

法國17日各地爆發大規模示威，數十萬人走上街頭，抗議政治僵局、生活成本高漲以及公共服務品質不佳，包括學校教育與醫療照護等問題。從巴黎到里昂、馬賽等城市，大規模集會演變成激烈衝突，現場可見建築物與汽車遭縱火、警民爆發衝突，逾2000人遭到逮捕。

暴力抗爭引發政治風暴，讓法國總統馬克宏及深陷執政困境的總理勒克努承受更大壓力。

法國10年期公債殖利率與德國公債殖利率的利差，是衡量投資人憂慮程度的重要指標。法德公債利差再度擴大至1.47個百分點，繼2010年代初歐元區債務危機以來，再次出現如此大利差。

資產管理公司TwentyFour基金經理人夏農（GordonShannon）表示，這波動亂只會讓投資人更不願持有法國公債。

他說：「這場動亂顯示得很清楚，法國社會對改善政府預算狀況存在莫大阻力。在法國，政府背後得不到民意充分諒解與授權，無法改善財政收支狀況。」

財經新聞網CNBC報導，社會動盪、政治不穩及國債不斷攀升對法國金融資產造成壓力，法國公債及在巴黎上市的股票今天都面臨賣壓。

歐元兌美元匯率最新下跌0.15%，兌英鎊則下跌0.1%。

法國10年期公債殖利率大漲14個基點，逼近數十年來的最高水準。殖利率上升代表政府在債券市場的借貸成本增加。法國2年期及30年期公債殖利率也分別上升6個基點及8個基點。

法國股市歷來對所謂的「法德公債利差」（OAT-Bund spread）擴大格外敏感。這項利差指法國政府借款時，必須支付高於德國公債的額外殖利率；目前利差已達2010年代初期歐洲主權債務危機以來最高水準。

法國公債殖利率如今也高於義大利及希臘，反映投資人認為法國的借貸風險更高。

公債利差擴大，不僅引發外界對企業籌資成本上升的疑慮，也加深市場對政府可能提高稅負、收緊監管的擔憂。

加拿大皇家銀行旗下RBC BlueBay資產管理公司市場策略主管貝爾（Mike Bell）說：「現在看來不是債券市場暴動，就是民眾上街暴動，或者兩者同時發生。」

貝爾說：「法國需要做的是整頓財政。政府必須提高退休年齡。如果一般人平均壽命已達84歲，就不能62歲退休。但難就難在法國政府甚至還沒開始討論這件事，街頭就已經發生這麼多動亂，如真的試圖把退休年齡提高，像是比照英國退休年齡是68歲，屆時法國街頭恐難以想像。」

法國指標性公債的借貸成本目前已逼近2002年以來最高水準，投資人要求政府提供更高報酬，才願意借錢給政府。

市場主要憂慮包括明年總統大選的不確定性。極右翼政治人物瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在多項民調中領先；此外，勒克努領導的少數政府能否通過目前仍在協商中的2027年預算案，也是市場關注焦點。