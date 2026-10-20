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亞馬遜推新AI工具挑戰輝達護城河！大摩列首選標的 股價大漲近5%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
大摩分析師認為，市場低估了亞馬遜雲端事業AWS的成長空間與獲利潛力。路透
大摩分析師認為，市場低估了亞馬遜雲端事業AWS的成長空間與獲利潛力。路透

亞馬遜（Amazon）推出一款新工具，讓自家的客製化AI晶片無須修改程式碼，就能直接執行以目前最受歡迎的AI程式語言撰寫的程式，試圖削弱輝達（NVIDIA）在AI運算市場的主導優勢。

亞馬遜股價在周一（19日）收盤上漲近5%，報每股262.45美元。此前摩根士丹利將這家電商與雲端運算公司列為「首選標的」，認為該公司具備多項強勁的成長動能。

根據亞馬遜旗下晶片部門Annapurna Labs，這款名為TorchNeuron的工具，只須調整一項設定，開發人員就能在亞馬遜自研的Trainium AI晶片上執行以PyTorch語言撰寫的程式碼，無須重新編寫。亞馬遜預定將以免費、開放原始碼的形式公開發布這項軟體。

PyTorch是由Meta維護的開放原始碼框架，也是大多數AI開發人員使用的工具。輝達則投入逾十年時間開發名為 CUDA的軟體工具，讓PyTorch程式碼能在輝達晶片上高效運行，它被視為是輝達的「護城河」。

其他雲端運算業者也正設法透過提供更完善的PyTorch工具，吸引開發人員轉向使用非輝達平台。Google同樣擁有自研AI晶片，也正積極投入這場競爭。

Annapurna Labs軟體部門副總裁布雷斯（Colin Brace）表示，推出這項工具的目的是減少AI開發人員試用亞馬遜自研晶片所需的操作步驟。

他接受路透訪問時表示：「我們一直以來的目標，就是從客戶現有的使用習慣出發，滿足他們的需求。」

布雷斯指出，目前已有超過30家早期客戶使用這款新軟體，涵蓋機器人、世界模型及語音AI等領域。他並表示，改用亞馬遜晶片可望大幅降低成本。

在同日，大摩將亞馬遜目標價從335美元調升至350美元，代表與周一收盤價相比，還可能有25%上漲空間。

大摩分析師諾瓦克（Brian Nowak）表示：「我們仍認為，市場低估了亞馬遜雲端事業AWS的成長空間與獲利潛力。」

大摩也看好亞馬遜將成為代理式AI發展的受惠者，「我們預期，亞馬遜將運用其領先的電商基礎設施與忠誠的用戶群，持續將這些優勢轉化為營收」。

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