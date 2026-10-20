搶在Anthropic上市前 OpenAI傳加速募資300億美元 估值拚破1.4兆

OpenAI正加快新一輪300億美元募資，想搶在競爭對手Anthropic預定11月中旬上市之前，取得投資人的出資承諾。路透引述知情人士報導，這輪募資估值可能超過1.4兆美元，預計完成所需時間會比同等規模募資更短。

知情人士說，兩家AI開發商愈來愈仰賴同一批投資人，OpenAI因此希望搶先一步，也想趁新模型推出後營收加速成長之際募資。其中一人說，軟銀集團（SoftBank Group）和阿布達比的MGX等既有投資人，正洽談參與。

兩家公司都爭取上兆美元估值，但利率上升、科技股劇烈波動，以及市場對AI估值的質疑加深，讓這場資金爭奪更加激烈。

Anthropic上周舉辦投資人日，OpenAI也同時和純多頭基金及主權財富基金會面。知情人士說，這輪募資規模雖大，預計完成所需時間卻比一般同等規模的募資案更短。

熟悉OpenAI的投資人說，該公司也需要資金履行龐大的基礎設施投資承諾，並充實財務實力，以防IPO市場惡化，進一步延後原定2027年的上市計畫。

部分投資人認為，OpenAI此時加快募資，是為了搶先取得原本可能流向Anthropic IPO的資金。

趁營收加速募資 也搶在對手揭露財報之前

一位知情人士說，OpenAI向投資人強調，推出GPT-6 Astra模型後，成長已加速，年化營收達500億美元，預期年底將升至700億美元。該公司也調降較低價模型的價格，並表示此舉帶動使用量增加，未來還有進一步降價的空間。

路透先前報導，Anthropic截至7月的年化營收約650億美元。該公司告訴投資人，第3季營收從第2季的116億美元增至168億美元，但逐月營收成長放緩，已引發投資人對估值的疑慮。

一位知情人士說，OpenAI希望在Anthropic公布更完整財務資料、引發兩家公司比較之前，完成募資。這些資料可能促使投資人要求OpenAI財務長傅萊爾（Sarah Friar），進一步說明營收成長和財務展望。

OpenAI採淨額認列營收，先扣除合作夥伴分成。該公司曾指控，Anthropic將透過第三方雲端業者銷售的合約全額計入營收，因而灌大數字。Anthropic先前向路透表示，採用的是既有會計慣例。

OpenAI今年3月完成創紀錄的1,220億美元募資後，估值達8,520億美元。其中，亞馬遜承諾投資最高500億美元。

Anthropic大案在前 其他企業紛紛走避

路透上周報導，Anthropic第3季業績不如預期，部分既有和潛在投資人主張，上市估值應接近1.5兆美元，而非該公司希望的2兆美元。

自9月以來，油價波動、公債殖利率上升，加上市場對AI安全的疑慮加深，都削弱投資人買進科技股的意願。AI基礎設施成本，以及支應資料中心建設所需的債務，也受到更嚴格檢視。

CoreWeave是這波疑慮的焦點。投資人檢視該公司為快速擴張而累積的近500億美元債務，上周股價和債券價格雙雙重挫。

原本預期熱絡的秋季IPO市場因此受挫，企業紛紛重新評估上市計畫。黑石支持的AirTrunk不動產投資信託基金、輝達投資的Firmus，以及軟銀支持的SB Energy，都已撤回或暫緩上市。核能服務業者Holtec上月撤回美國上市計畫時，形容市場遭遇多重不利因素同時衝擊，主要是因為資料中心未來的需求還不明朗。