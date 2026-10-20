快訊

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

烏克蘭防空告急！愛國者攔截彈見底 川普政府仍未批准移交

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼證交所改革強化透明度 學者：落實治理是關鍵

中央社／ 雅加達20日專電

指數編纂公司MSCI（明晟）考慮將印尼從新興市場重新歸類為獨立市場之際，印尼證券交易所（IDX）宣布兩項改革措施，盼提高上市公司持股資訊透明度及股市指數的可信度。學者指出，印尼股市若要維持國際投資人的信心，須確實改善市場治理及監督機制。

MSCI近日宣布啟動將印尼重新歸類為獨立市場的諮詢程序，指出市場仍對印尼上市公司的持股結構不透明、疑似協同交易及監管執法成效存有疑慮，認為印尼雖已宣布多項改善措施，市場尚未持續觀察到足夠的進展。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）19日報導，針對持股資訊不透明的問題，印尼證交所表示，未來公布持股達1%的股東名單時，將增列股東是否具有關聯性的註記。印尼證交所總裁傑福瑞（Jeffrey Hendrik）說明，此措施是要讓市場更清楚掌握股東之間的關係，而不只是知道個別股東持有多少股份。

至於市場交易及指數代表性，證交所計畫將80檔列入「高持股集中度」類別的股票排除於雅加達綜合指數計算之外。傑福瑞表示，這些股票合計占指數權重約18%，排除後可讓指數更合理反映市場走勢；相關股票仍可正常交易，不會因此下市，措施的實施日期尚未公布。

印尼大學經濟與商學院學者布迪（Buddi Wibowo）指出，持股資訊不透明，加上股票流動性偏低，可能增加不正常股價操縱的空間。他認為，揭露股東資料有助於市場辨識持股結構，提高透明度，但主管機關仍須持續監督交易、落實自由流通股規定，並建立能預防違規的制度，不能只在違規發生後才處罰。

布迪表示，市場完整性是吸引投資人進入股市的重要條件，印尼除了提高資訊透明度，也須明確訂出改革的執行階段，讓投資人能具體評估股市治理的改善進度。他指出，若相關問題未獲解決，類似情況未來仍可能重演。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印尼股市又慘跌5% MSCI預告連降兩級引爆拋售 外資狂逃波及債市

MSCI擬降級再掀賣壓 印尼股市一度暴跌逾5%創6年新低

外資大賣新興亞股悶 南韓、印尼股市上周重跌逾14%

亞股遭遇逆風 市場轉趨觀望謹慎

相關新聞

搶在Anthropic上市前 OpenAI傳加速募資300億美元 估值拚破1.4兆

OpenAI正加快新一輪300億美元募資，想搶在競爭對手Anthropic預定11月中旬上市之前，取得投資人的出資承諾。路透引述知情人士報導，這輪募資估值可能超過1.4兆美元，預計完成所需時間會比同等規模募資更短。

亞馬遜推新AI工具挑戰輝達護城河！大摩列首選標的 股價大漲近5%

亞馬遜（Amazon）推出一款新工具，讓自家的客製化AI晶片無須修改程式碼，就能直接執行以目前最受歡迎的AI程式語言撰寫的程式，試圖削弱輝達（NVIDIA）在AI運算市場的主導優勢。

Google前CEO這筆AI投資要沖天了 身價有望暴增至2.6兆元

曾經擔任Google執行長的施密特（Eric Schmidt）因早期投資AI新創公司Anthropic，目前持有該公司約1%股權。根據知情人士說法，隨著Anthropic即將上市，施密特有望成為此次IPO中，個人獲利最豐厚的投資人之一。

超額認購逾400倍竟破發 南韓AI雲端業者Elice掛牌首日重挫32%

南韓AI雲端業者Elice周二在Kosdaq掛牌，盤中一度重挫32%。這個Kosdaq今年最大IPO籌得約1.51億美元，首日股價卻大跌，凸顯市場對AI基礎設施投資的疑慮。

港媒：美中趕在APEC前談協議！稀土對決零組件 爭貿易休戰最大利益

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平11月將在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間再次會晤，這將是兩人兩個月內第二次、今年第三次會面。南華早報20日獨家報導，美中正趕在峰會前敲定具體投資協議，同時就延長貿易協議展開談判籌碼角力。

美禁外國製機器人恐卡晶片產能 英特爾求豁免、台積電也可能需要

英特爾向美國聯邦通信委員會（FCC）申請豁免近日實施的外國製先進機器人禁令，表示美國半導體製造仰賴這類特殊用途設備，必須確保能持續使用。台積電（2330）、美光和三星也可能需要同類豁免。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。