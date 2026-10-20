印尼證交所改革強化透明度 學者：落實治理是關鍵

指數編纂公司MSCI（明晟）考慮將印尼從新興市場重新歸類為獨立市場之際，印尼證券交易所（IDX）宣布兩項改革措施，盼提高上市公司持股資訊透明度及股市指數的可信度。學者指出，印尼股市若要維持國際投資人的信心，須確實改善市場治理及監督機制。

MSCI近日宣布啟動將印尼重新歸類為獨立市場的諮詢程序，指出市場仍對印尼上市公司的持股結構不透明、疑似協同交易及監管執法成效存有疑慮，認為印尼雖已宣布多項改善措施，市場尚未持續觀察到足夠的進展。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）19日報導，針對持股資訊不透明的問題，印尼證交所表示，未來公布持股達1%的股東名單時，將增列股東是否具有關聯性的註記。印尼證交所總裁傑福瑞（Jeffrey Hendrik）說明，此措施是要讓市場更清楚掌握股東之間的關係，而不只是知道個別股東持有多少股份。

至於市場交易及指數代表性，證交所計畫將80檔列入「高持股集中度」類別的股票排除於雅加達綜合指數計算之外。傑福瑞表示，這些股票合計占指數權重約18%，排除後可讓指數更合理反映市場走勢；相關股票仍可正常交易，不會因此下市，措施的實施日期尚未公布。

印尼大學經濟與商學院學者布迪（Buddi Wibowo）指出，持股資訊不透明，加上股票流動性偏低，可能增加不正常股價操縱的空間。他認為，揭露股東資料有助於市場辨識持股結構，提高透明度，但主管機關仍須持續監督交易、落實自由流通股規定，並建立能預防違規的制度，不能只在違規發生後才處罰。

布迪表示，市場完整性是吸引投資人進入股市的重要條件，印尼除了提高資訊透明度，也須明確訂出改革的執行階段，讓投資人能具體評估股市治理的改善進度。他指出，若相關問題未獲解決，類似情況未來仍可能重演。