快訊

最難訂位Buffet！島語大巨蛋店11月19日正式開幕 老饕嗨：準備開搶

鄭家純生雙胞胎女兒產後7天「肚圍還有96公分」 親曝真實狀態

兒子驗DNA為何引發連鎖效應？ 陸配來台15年居留被撤銷

聽新聞
0:00 / 0:00

Google前CEO這筆AI投資要沖天了 身價有望暴增至2.6兆元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Google前執行長的施密特（Eric Schmidt）。路透
Google前執行長的施密特（Eric Schmidt）。路透

曾經擔任Google執行長的施密特（Eric Schmidt）因早期投資AI新創公司Anthropic，目前持有該公司約1%股權。根據知情人士說法，隨著Anthropic即將上市，施密特有望成為此次IPO中，個人獲利最豐厚的投資人之一。

彭博資訊引述的知情人士表示，施密特在Anthropic的A輪募資時投資數千萬美元。目前尚不清楚施密特自最初投資以來，是否已出售部分持股。

施密特與Anthropic均拒絕置評。

市場高度期待的Anthropic IPO預料將為公司員工與投資人帶來巨額財富。根據該公司上一輪募資的估值，Anthropic 七位共同創辦人的身價目前已各達80億美元，並因此躋身彭博億萬富豪指數，躍居全球500大富豪行列。

據數據公司PitchBook資料，71歲的施密特在2021年首次投資Anthropic 時，該公司估值僅為4.61億美元。投資人上周指出，Anthropic合理的估值區間約為1.8兆至2兆美元。若達到區間上緣，Anthropic的估值將是其A輪募資時估值的4,300多倍。

根據彭博財富指數，若以此估值計算，施密特持有的Anthropic股權將使其身價增加約三分之一，推升至近800億美元（新台幣約2.6兆元）。即使採用Anthropic最近一輪募資時的9,650億美元估值，施密特的身價也將增加近100億美元，而他目前的身價為575億美元。

過去15年來，施密特已成為活躍的科技投資人，透過旗下個人投資機構TomorrowVentures、Innovation Endeavors，以及旗下家族辦公室Hillspire等多個投資平台布局。PitchBook資料顯示，這些平台參與了數百筆不同的創投投資。

如果Anthropi上市時的估值達到2兆美元，施密特這筆投資的回報，將超越Innovation Endeavors於2011年早期投資 Uber的成果。Uber在2019年上市時，估值已成長約1,400倍，達820億美元。

知情人士本月稍早透露，Anthropic預定最快11月9日當周正式啟動首次公開發行（IPO）的市場推廣，按此時程，該公司有望在美國感恩節假期前開始掛牌交易，預料最遲年底前上市。

知情人士表示，Anthropic預期此次IPO的規模將追平或超越SpaceX於6月創下的1.77兆美元IPO規模紀錄。

Google Anthropic

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

再談450億美元算力大單 輝達投資的Nscale攜Anthropic拚IPO身價

資料中心亂流不斷 Nscale上市拚300億美元估值 投資人傳促砍至160億起

Anthropic宣布5%股權成立公益基金 馬斯克回應「建議直接分配給大眾」

Anthropic營收成長變慢 透露產業浮現警訊

相關新聞

港媒：美中趕在APEC前談協議！稀土對決零組件 爭貿易休戰最大利益

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平11月將在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間再次會晤，這將是兩人兩個月內第二次、今年第三次會面。南華早報20日獨家報導，美中正趕在峰會前敲定具體投資協議，同時就延長貿易協議展開談判籌碼角力。

美禁外國製機器人恐卡晶片產能 英特爾求豁免、台積電也可能需要

英特爾向美國聯邦通信委員會（FCC）申請豁免近日實施的外國製先進機器人禁令，表示美國半導體製造仰賴這類特殊用途設備，必須確保能持續使用。台積電（2330）、美光和三星也可能需要同類豁免。

Google前CEO這筆AI投資要沖天了 身價有望暴增至2.6兆元

曾經擔任Google執行長的施密特（Eric Schmidt）因早期投資AI新創公司Anthropic，目前持有該公司約1%股權。根據知情人士說法，隨著Anthropic即將上市，施密特有望成為此次IPO中，個人獲利最豐厚的投資人之一。

超額認購逾400倍竟破發 南韓AI雲端業者Elice掛牌首日重挫32%

南韓AI雲端業者Elice周二在Kosdaq掛牌，盤中一度重挫32%。這個Kosdaq今年最大IPO籌得約1.51億美元，首日股價卻大跌，凸顯市場對AI基礎設施投資的疑慮。

亞股還沒止血！韓股開盤挫跌逾2%日股跌1% 未隨美國晶片股反彈

亞洲股市今（20日）開盤走低，儘管美股前市反彈且由晶片股領軍，但未激勵亞股回升。韓股開盤後挫跌逾2%，南韓跌幅在亞股居前。

便當店錢湯退場非壞事 媒體人：日企「太難死」成問題

2026年進入第四季前，日本傳統便當店倒閉家數快要超越2025年全年；一般公共澡堂「錢湯」更在50年間消失八成。有日本媒體人指出，日本人面對倒閉、停業，討論很容易轉向通膨、稅負或政治等外部因素，甚至感嘆是「日本經濟衰退的徵兆」。雖然以前常去的便當店關了、錢湯歇業令人感傷，但對日本經濟與消費者，未必全是壞事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。