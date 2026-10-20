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超額認購逾400倍竟破發 南韓AI雲端業者Elice掛牌首日重挫32%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Kosdaq今年最大IPO首日股價卻大跌，凸顯市場對AI基礎設施投資的疑慮。歐新社
Kosdaq今年最大IPO首日股價卻大跌，凸顯市場對AI基礎設施投資的疑慮。歐新社

南韓AI雲端業者Elice周二在Kosdaq掛牌，盤中一度重挫32%。這個Kosdaq今年最大IPO籌得約1.51億美元，首日股價卻大跌，凸顯市場對AI基礎設施投資的疑慮。

Elice提供新型雲端服務，周二早盤股價一度跌至61,400韓元。該公司IPO定價為每股90,500韓元，落在承銷價格區間上緣，上市後市值原估超過1兆韓元。

全球AI基礎設施業者接連遭遇挫折，Elice上市也成為檢驗投資人接受程度的考驗。舉債成本、激烈競爭，以及龐大AI支出能否帶來長期報酬的疑慮，都在壓抑估值。

Firmus Grid本月取消備受矚目的雪梨上市計畫；CoreWeave股價較5月高點已跌逾五成。知情人士說，AirTrunk也延後旗下不動產投資信託基金的IPO計畫；彭博則報導，Nscale爭取的上市估值受到投資人質疑。

Petra Capital Management管理合夥人暨投資長Albert Yong說：「Elice上市之際，市場對AI基礎設施業者的信心已經轉弱，美國尤其明顯。」「投資人對AI基礎設施的態度起伏很大，而且往往脫離基本面。」

不過，Elice先前仍吸引南韓散戶踴躍申購，散戶為申購股票，繳交約10.3兆韓元認購保證金，散戶認購超額逾400倍。

依公開說明書，Elice上半年營收大增200%至344億韓元，並轉為營業利益103億韓元；稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）增至逾11倍，達232億韓元。在投資研究平台Smartkarma發表報告的分析師Douglas Kim在報告中預估，該公司2026年營收將成長83%，營業利益率約33%。

Zian Investment Management執行長Kim Dojoon說：「該公司的AI雲端事業已能賺取營業利益，也計劃運用IPO資金滿足民間需求，但能否維持目前的獲利能力，仍待觀察。」

他說：「CoreWeave可能影響投資人信心，但兩家公司的財務結構很不一樣，因此我不認為投資人需要將Elice視為風險特別高的企業。」

Elice由三名頂尖科技大學韓國科學技術院（KAIST）博士班學生博士班學生於2015年創立，最初是程式設計教育平台，後來轉向AI雲端基礎設施，提供伺服器、液冷晶片、雲端和網通設備及軟體。

該公司此後開發模組化資料中心平台，配備高密度供電系統和先進液冷技術，供高效能AI晶片叢集使用。

南韓今年IPO市場低迷，和亞洲其他市場募資熱絡的情況形成對比。彭博彙整資料顯示，首爾今年IPO合計籌資14億美元，過去三年則每年都超過30億美元。另一方面，SK海力士完成外國企業歷來規模最大的美國股票發行案。

Elice獲Vertex Ventures、Altos Ventures等創投支持。執行長金在元（音譯）說，IPO資金將用於在南韓和海外興建更多AI資料中心。未來資產證券和三星證券擔任主辦承銷商。

Kim受訪時說：「我們正全力以赴，要成為全球AI基礎設施全方位服務的領導業者。」「這次IPO，是要讓我們有足夠資金落實計畫。」

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