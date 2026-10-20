港媒：美中趕在APEC前談協議！稀土對決零組件 爭貿易休戰最大利益

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平11月將在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間再次會晤，這將是兩人兩個月內第二次、今年第三次會面。南華早報20日獨家報導，美中正趕在峰會前敲定具體投資協議，同時就延長貿易協議展開談判籌碼角力。

根據報導，美中投資委員會（Board of Investment）是5月北京川習會宣布的重要成果之一，但因美國國內反對中國投資，尤其汽車製造業的反對，進程陷入停滯。雙方9月在華府再次討論這項議題，仍未達成協議。多名消息人士透露，自9月川習會以來，投資委員會的談判已取得相當大進展，但未來幾周仍須密集磋商，才能克服制度架構與經濟協議的談判障礙。

相較之下，類似的貿易委員會（Board of Trade）已在9月華府會談後完成制度化。一名消息人士指出，談判團隊正仿照這個新成立的貿易論壇，確立投資委員會的組織架構與職權範圍。

知情人士透露，美中正尋找兩國境內的潛在投資機會，但由於中國投資涉及政治敏感問題，談判仍以美國境內的投資項目為主。雙方正討論一份初步篩選的項目清單，供中國企業考慮投資美國非敏感產業，包括電動車、電池儲能及電力設備基礎設施等領域。

不過，2名消息人士表示，這些領域對中國企業仍可能存在政治與商業風險，談判團隊因此不排除轉向消費品產業。另一名消息人士指出，美國企業領袖擔心中國企業加劇國內市場競爭，持續反對投資委員會。他表示，容易解決的問題大多已處理完畢，剩下的議題相當「棘手」，仍存在「重大落差」。

儘管美國汽車製造商及國會議員反對，川普仍多次提出允許中國企業赴美設廠的構想。然而，2名消息人士認為，考量美中關係的政治現實及華府政策的不確定性，無論投資哪個產業，中國企業都不太可能在美國進行大規模、長期投資。

除了投資議題，延長貿易休戰也是雙方談判重點。去年在南韓釜山簽署的貿易協議，9月僅獲延長兩個月，至2027年1月。3名消息人士表示，美中都試圖利用各自的籌碼，在延長協議時爭取最大利益。中國掌握稀土供應，美國則握有噴射引擎及飛機零組件的出口籌碼。一名消息人士透露，雖然雙方目前都未威脅限制相關供應，但仍希望持續提醒對方自己握有的談判籌碼。

2名消息人士表示，中國對協議僅延長兩個月感到「失望」，卻也將較短的期限視為強化採購承諾談判地位的機會，尤其是波音（Boeing）飛機訂單。華府則希望藉此進一步施壓北京擴大稀土供應，並增加採購美國農產品。

川普5月訪中期間，北京同意購買200架波音飛機，但交易至今尚未落實。一名消息人士表示，雖然相關談判朝「正面方向」發展，但在APEC峰會期間宣布協議的可能性似乎正在降低。另一名消息人士指出，北京正將波音訂單作為貿易休戰談判的籌碼。另有消息人士透露，中國將關鍵礦產視為自身「最有效的經濟武器」，因此不願增加供應。

不過，3名消息人士指出，雙方都認知到除了延長協議別無選擇，但談判可能無法趕在APEC峰會前完成，並延續至12月的二十國集團（G20）峰會。