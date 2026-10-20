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美禁外國製機器人恐卡晶片產能！英特爾求豁免、台積電也可能需要

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美禁外國製機器人恐卡晶片產能 英特爾求豁免、台積電也可能需要

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
自動導引車（AGV）廣泛用於汽車製造商。圖為馬自達在山口縣工廠組裝線使用的AGV。路透
自動導引車（AGV）廣泛用於汽車製造商。圖為馬自達在山口縣工廠組裝線使用的AGV。路透

英特爾向美國聯邦通信委員會（FCC）申請豁免近日實施的外國製先進機器人禁令，表示美國半導體製造仰賴這類特殊用途設備，必須確保能持續使用。台積電（2330）、美光和三星也可能需要同類豁免。

英特爾周一公開的申請文件指出，該公司擔心廠內使用的自動導引車（AGV），落入外國製先進機器人的全面禁令範圍。這類車輛負責在半導體廠內運送材料。

英特爾說，這些機器人能否持續運作，「攸關」美國國家安全。目前沒有經過驗證、符合該公司嚴格要求的美國製替代設備，汰換現有機器也須耗費數年。一旦運作中斷，將「立即衝擊英特爾在美國的晶片產能」。

FCC於7月將外國製先進機器人設備納入「管制清單」（covered list），和Wi-Fi路由器、無人機等設備一樣，以國安風險為由禁止進口。

禁令雖不影響已經買進、正在使用的設備，但限制業者更新現有設備的硬體、軟體和韌體。產品受禁令規範的企業，可向FCC和國防部申請有條件豁免。

英特爾表示，雖不清楚更新自動導引車是否會違反規定，因此「為求審慎，確保這些特定AGV持續運作」，提出豁免申請。

該公司說，為延長這些主力搬運設備壽命而進行的例行維護，不會增加資安風險，而防範這類風險，正是現行管制的主要目的。

日本村田機械和大福是這類設備的主要供應商，南韓和台灣同業也正設法打入市場。

除了英特爾，台積電、美光、格芯、三星電子和德州儀器都經營晶片廠，也可能需要同類豁免。報導並未指出，這些企業已提出申請或受到禁令影響。

FCC的管制清單已成為美國政府推動本土科技投資的重要工具。政府愈來愈常透過FCC，鼓勵企業全面採用美國製設備和技術，而非運用其他進口管制手段。

過去，FCC主要針對華為、中興，以及資安和防毒軟體業者卡巴斯基等特定企業實施禁令；過去一年則改為禁止整類產品，不再只鎖定被視為不可信任的公司。

英特爾申請的這類豁免已有先例。路由器業者網件（Netgear）4月獲准銷售產品，因為國防部認定該公司產品不構成美國國安風險。AT&T、威瑞森（Verizon）和寬頻業者團體，也已獲准更新家用Wi-Fi路由器硬體。

英特爾股價周一收漲2.4%。

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