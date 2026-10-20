亞股還沒止血！韓股開盤挫跌逾2%日股跌1% 未隨美國晶片股反彈

亞洲股市今（20日）開盤走低，儘管美股前市反彈且由晶片股領軍，但未激勵亞股回升。韓股開盤後挫跌逾2%，南韓跌幅在亞股居前。

MSCI亞太指數下跌0.3%，在台灣時間周二約8點17分，韓股Kospi指數下跌2.29%，報5,635點；日經225指數下跌1%，報64,255點。

美股期貨指數在平盤拉鋸，標普500期貨小漲0.05%，那斯達克100指數期貨跌0.12%；前一交易日，那斯達克指數上漲逾1%，費城半導體指數也上漲1.6%，終止連續八個交易日下跌的走勢。

其他市場方面，油價居高不下，布蘭特油價維持在每桶109.17美元的五個月高點，西德州原油期貨報每桶103.56美元。黃金下跌0.2%，報每英兩約4,130美元。

油價高檔、再加上避險需求降溫，拖累美國公債價格下跌。隨著科技股反彈，交易員重新加碼押注聯準會明年升息，美國10年期公債殖利率周一上升7個基點，至5.14%。法國周末爆發暴力騷亂後，法國公債也走跌。

在市場因AI支出疑慮及利率走高而震盪後，本周股市反彈能否持續，將面臨考驗。Meta與特斯拉預定本周稍後公布財報，將提供重要線索，顯示企業獲利成長是否足以支撐居高不下的估值與投資支出。

瑞銀（UBS）首席投資辦公室海費爾（Mark Haefele）表示：「財報結果將顯示，強勁的獲利成長能否重振市場對股市漲勢的信心。」他指出，瑞銀仍預期，穩健的經濟成長與企業獲利將為股市提供支撐，同時也認為優質債券具有吸引力的投資機會。