台積電ADR反彈1.8% 止住連三跌 台指期小跌78點

台積電ADR周一反彈1.8%，收在420.22美元，較台北交易溢價12.9%。

台指期夜盤收盤跌78點至46,691點，跌幅0.2%。台灣加權股價指數周一跌289.18點，收在46,822.08點。台積電（2330）平盤收在2,420元。

美國股市周一漲跌互見，晶片股吸引逢低買盤，帶動那斯達克指數上漲逾1%，費城半導體指數也終止連八黑。投資人押注AI投資仍能支撐企業獲利，但公債殖利率續升，融資疑慮尚未消除，本周Meta、特斯拉等財報將是反彈能否延續的重要考驗。

費城半導體指數收漲1.6%，終止八個交易日連跌。此前累計跌幅約15.7%，連跌天數創2008年10月以來最多。

道瓊工業指數下跌36.38點，收51,966.03點，跌幅0.1%；標普500指數上漲31.29點，收7,690.73點，漲幅0.4%；那斯達克綜合指數上漲290.86點，收在26,430.89點，漲幅1.1%。那斯達克100指數上漲1.2%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,732.06 +1.84 2,420.00 12.90

日月光投控 ASX 663.15 +3.21 670.00 -1.02

聯電 UMC 130.55 +1.31 131.50 -0.72

中華電 CHT 154.83 -0.02 154.50 0.22