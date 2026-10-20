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美股收盤／費半終止連八黑 晶片股吸引逢低買盤 AI反彈能否續航看財報

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
市場情緒已相當悲觀，賣壓過重，因而出現反彈。法新社
市場情緒已相當悲觀，賣壓過重，因而出現反彈。法新社

美國股市周一漲跌互見，晶片股吸引逢低買盤，帶動那斯達克指數上漲逾1%，費城半導體指數也終止連八黑。投資人押注AI投資仍能支撐企業獲利，但公債殖利率續升，融資疑慮尚未消除，本周Meta、特斯拉等財報將是反彈能否延續的重要考驗。

道瓊工業指數下跌36.38點，收51,966.03點，跌幅0.1%；標普500指數上漲31.29點，收7,690.73點，漲幅0.4%；那斯達克綜合指數上漲290.86點，收在26,430.89點，漲幅1.1%。那斯達克100指數上漲1.2%。

費城半導體指數收漲1.6%，終止八個交易日連跌。此前累計跌幅約15.7%，連跌天數創2008年10月以來最多。台積電ADR漲1.8%。

晶片股跌深反彈，CoreWeave仍收黑

Rosenblatt Securities股票銷售交易員Michael James說，從上周五收盤到周一開盤，基本面並未改變，只是周末沒有新的壞消息。市場情緒已相當悲觀，賣壓過重，因而出現反彈。但科技業財報將接連公布，市場「還遠未脫離險境」。

英特爾上漲2.4%。摩根大通將評等從「減碼」調升至「中立」，認為轉型可能仍須數年，但管理層執行表現穩健。

亞馬遜獲摩根士丹利列為首選股，上漲5%；特斯拉上漲3.8%，共同推升非必需消費類股。Meta下跌0.5%。

CoreWeave盤中一度因高盛將評等從「中立」調升至「買進」而走高，終場仍跌0.4%，收61.12美元。該公司上周因約500億美元債務負擔引發疑慮，股價重挫約25%。

其他AI雲端業者表現較強，甲骨文公司（Oracle）上漲1.1%，收129.59美元；Nebius上漲2.9%，收170.24美元。另據報導，Nscale正洽談向Anthropic出售算力，交易價值可能達約450億美元。

財報檢驗AI需求 升息疑慮推高殖利率

花旗預估，科技業將貢獻明年全球獲利成長近七成。瑞銀投資總監辦公室的Mark Haefele說，財報將顯示，強勁獲利成長能否恢復投資人對股市漲勢的信心。

摩根士丹利財富管理投資長Shalett則認為，半導體賣壓雖猛烈，卻有助市場重新評估風險。目前經濟和獲利仍強，股價估值已有改善，而AI資本支出主要由受利率影響較小的大型雲端業者支撐，投資周期仍穩固。

美國銀行經濟學家則認為，Fed有充分理由在10月升息，因為自9月會議以來，整體通膨情勢惡化。他們指出，既然大多數決策官員原本就支持今年升息兩次，10月再升一次，可保留12月第三度升息的空間。

美國10年期公債殖利率上升3.8個基點至5.135%，為10月2日以來最大單日升幅；30年期上升3.5個基點至5.472%，兩年期上升2.5個基點至4.759%。

房貸利率隨公債殖利率升至多年高點，也打擊房市。10月NAHB／富國銀行住宅市場指數下降3點至29，為2012年6月以來最低。

美元指數上漲0.1%至101.973，距多年高點不到1%。黃金期貨下跌20.50美元，跌幅0.5%，收每英兩4,139美元。

企業財報和併購各有表現

鋼鐵業者Cleveland-Cliffs受惠金屬價格和需求上升，第3季營收成長，股價大漲16%。Silgan宣布以約34億美元收購金屬包裝業者Trivium Packaging，股價上漲6%。

德國默克同意以約11億美元現金收購Silence Therapeutics，看中其基因靜默技術，帶動後者股價暴漲126%。

蘋果則證實，將於10月28日舉行新品發表會，預計推出首款觸控螢幕MacBook。蘋果跌0.2%。

晶片 財報 美股

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