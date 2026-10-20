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AI盈利前景吸引投資人逢低買進 美國股市多收漲
投資人押注人工智慧（AI）投資熱潮會繼續支撐企業盈利，逢低買進湧現使晶片類股反彈回升，美國股市主要指數今天收盤大多走高。
道瓊工業指數小跌36.38點或0.07%，收51966.03點。
標準普爾500指數小漲31.29點或0.41%，收7690.73點。
那斯達克指數揚升290.86點或1.11%，收26430.89點。
費城半導體指數勁揚179.06點或1.61%，收11316.34點。
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