快訊

川普願與普亭、習近平舉行三方峰會！烏克蘭非重點 想改談這件事

Apple首款觸控筆電真的要來了？蘋果宣布下周三舉行新品發表會

示威潮外溢歐洲多國 法總理：必要時進入緊急狀態

聽新聞
0:00 / 0:00

AI盈利前景吸引投資人逢低買進 美國股市多收漲

中央社／ 紐約19日綜合外電報導

投資人押注人工智慧（AI）投資熱潮會繼續支撐企業盈利，逢低買進湧現使晶片類股反彈回升，美國股市主要指數今天收盤大多走高。

道瓊工業指數小跌36.38點或0.07%，收51966.03點。

標準普爾500指數小漲31.29點或0.41%，收7690.73點。

那斯達克指數揚升290.86點或1.11%，收26430.89點。

費城半導體指數勁揚179.06點或1.61%，收11316.34點。

美國 道瓊工業指數 投資人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股早盤／油價跌、科技股回神 英特爾勁揚5%

美股財報季前逢賣壓 亞股收盤互有漲跌

台指期夜盤挫逾千點 法人：台股面臨賣壓回防季線

法國示威暴亂蔓延 歐洲股市收盤下挫

相關新聞

法國示威變騷亂擬實施宵禁 股、債、匯續跌

法國的示威行動上周末演變成多年來最嚴重的騷亂後，當局已推出更嚴厲的措施，總統馬克宏授權地方政府必要時可禁止特定集會，總理勒克努則指示各地方政府，必要時甚至可實施宵禁。

美股收盤／費半終止連八黑 晶片股吸引逢低買盤 AI反彈能否續航看財報

美國股市周一漲跌互見，晶片股吸引逢低買盤，帶動那斯達克指數上漲逾1%，費城半導體指數也終止連八黑。投資人押注AI投資仍能支撐企業獲利，但公債殖利率續升，融資疑慮尚未消除，本周Meta、特斯拉等財報將是反彈能否延續的重要考驗。

馬斯克：送全美兒童一股SpaceX

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克19日在X上表示，承諾明年將給予「每一名美國兒童」一股SpaceX股票，並表示，「這是首批，還會有更多」。Anthropic在18日宣布，計劃將該公司5%股權投入新成立的公益基金，未來可能加碼。

英特爾CEO陳立武：追上台積仍要多年投資

英特爾執行長陳立武接受日媒訪問時表示，公司大規模重整已完成約八成，但重建晶圓代工業務仍是長期工程，要追上台積電仍需多年投資。談及大陸半導體業追趕進度，陳立武直言：「（大陸）其實已經落後不多」。

美非軍事機關禁用DeepSeek 有望為本土科技業帶來喘息空間

川普政府宣布禁止美國非軍事政府機關使用中國大陸AI新創公司DeepSeek的產品或服務。DeepSeek成本更低的開放權重模型正對矽谷開發人員構成日益嚴峻的挑戰，此舉顯示川普政府正動用手段來限制AI模型的競爭，預料將為美國科技業帶來進一步的喘息空間。

再談450億美元算力大單 輝達投資的Nscale攜Anthropic拚IPO身價

輝達（NVIDIA）投資的AI雲端業者Nscale，據報正和Claude開發商Anthropic洽談第二筆大型算力合約，價值可能達450億美元，將由美國西維吉尼亞州Monarch園區的第二棟資料中心提供服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。