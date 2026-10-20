AI盈利前景吸引投資人逢低買進 美國股市多收漲

川普政府宣布禁止美國非軍事政府機關使用中國大陸AI新創公司DeepSeek的產品或服務。DeepSeek成本更低的開放權重模型正對矽谷開發人員構成日益嚴峻的挑戰，此舉顯示川普政府正動用手段來限制AI模型的競爭，預料將為美國科技業帶來進一步的喘息空間。

2026-10-20 01:15