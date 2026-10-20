德國宣布攜手輝達 加速AI工業應用發展

德國政府今天宣布與美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）的合作夥伴關係，目的在加速AI在工業應用領域的發展。

法新社報導，雙方在柏林一場投資峰會期間簽署合作協議。根據德國政府聲明，這次的合作用意在協助開發運用德國資料與產業專業知識的「尖端」工業AI模型。

這項合作的投資金額未對外公布，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與輝達執行長黃仁勳今天在柏林這場投資活動上公開對談時也未提及這項協議。不過德國「商務日報」（Handelsblatt）報導說規模可能達數億美元。

德國政府表示，目標是有系統地將工業AI導入大規模應用，並在歐洲建立頂尖的工業AI生態系統。聲明說將建立一個由決策層、產業領袖、研究人員及貿易協會組成的網絡。

梅爾茨今天表示，目前大型生成式AI模型的開發仍由美國企業領先，德國希望善用自身在高階工業製造領域的傳統優勢，在為工廠環境設計的AI應用方面取得領先地位。

黃仁勳今天與梅爾茨同台時表示：「AI的下一波浪潮是實體AI（physical AI）。」他還說，這項技術將「增強」德國工業專長而非取而代之。

開發這類模型需要大量來自生產線的資料，許多德國傳統工業龍頭企業一直不太願意分享這類資料。

梅爾茨懇請德國企業分享更多資料以助AI應用開發，尤其是在德國經濟中扮演要角的專業中型公司。他說：「請開門讓AI運用你們的資料。這對德國的未來至關重要。」

德國是歐洲最大經濟體，面臨多年相對停滯的狀況，工業競爭力有所下滑。梅爾茨政府一直尋求振興成長，吸引更多投資。

梅爾茨今天表示：「我們正處於一場根本性的經濟與科技轉型之中，而人工智慧的指數級進展正推動這場轉型。」

不過梅爾茨也說，歐洲正面臨「數個世代以來最強烈的經濟與地緣政治逆風」，包括持續中的俄羅斯與烏克蘭戰爭、中東衝突、全球能源市場動盪及其他重大變局。