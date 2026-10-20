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大摩：低接美股時機到了

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

摩根士丹利（大摩）分析師威爾森（Michael Wilson）認為，美股歷經數月的拉回，已接近尾聲，投資人應準備提高投資組合中的風險資產。

威爾森領導的大摩策略師團隊在最新報告中指出，儘管標普500指數距離歷史高點僅2%左右，過去幾個月估值已有顯著回檔，同時標普的市場廣度有所惡化。大摩指出，先前資金集中少數公司的傾向即將告一段落，為投資人逢低加碼股票提供絕佳機會。

大摩指出：「我們建議投資人做好準備，無論是接下來是迎接快速的調整，還是延續至11月的緩步整理，在我們看來，都將是承擔更多風險而非規避之的時機。」他強調，這波回檔是買進機會，並非新一波熊市的開端。

在選股策略上，威爾森偏好基本面強勁的優質企業，例如蘋果、博通、美光科技、Alphabet。

威爾森維持他對優質股的偏好，並強調一直以來都是對經濟敏感的類股，如金融、工業和非必需消費品類股，首當其衝地承受了估值調整的壓力。

近期債券殖利率飆升，讓部分投資人擔憂恐將破壞日益依賴新債務融資的人工智慧（AI）投資熱潮。

大摩 美股 標普

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