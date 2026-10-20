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台廠對美投資激增 2.8 倍

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

隨著疫情、美中貿易紛爭與地緣政治動盪催化，全球供應鏈重組，台灣廠商「東拓」美國市場。經濟部統計，過去五年（2021年至2025年）台灣對美國投資暴增至305億美元，主要由半導體及伺服器帶動。

和前一期（2016年至2020年）相較，大幅成長284.1%，占台灣海外投資比重提升至20.5%，不僅大幅領先中國大陸，更一舉超越東協

經濟部統計，近五年台灣赴美國投資金額305億美元，已大幅領先對中國大陸投資191億美元，且也超越東協的297億美元。

近五年台灣對美國投資305億美元，八成一、248億美元是製造業投資；其中電子零組件業投資美國211億美元、電腦電子及光學製品19億美元、以及藥品製造業11億美元，是投資美國前三大製造業。

經濟部分析，電子零組件業因台積電（2330）持續擴大投資美國亞利桑納廠，自2020年底至今，投審會已核定五次台積電投資及增資美國，共計240億美元。近五年電子零組件投資美國248億美元，和前一期相較增加176億美元，成長4.9倍。

另受惠於新興科技應用迅速擴展，伺服器業者也加速赴美建立生產基地，致近五年電腦電子與光學製品業赴美投資大增逾12倍；藥品製造業投資美國大增近13倍。

除美國外，因台積電在日本熊本投資半導體，近五年投資日本金額提升至102億美元，較前一期成長75.5%，占對外投資比重達6.8%。

隨著全球政經情勢發展，台積電未來持續增加對美國、日本投資；我伺服器業者更自2026年起大舉赴美投資，預期台灣對美、日投資金額都會持續攀升。

反觀近五年業者對大陸投資則出現大撤退。2016年至2020年對大陸投資375億美元，2021年至2025年則大減至191億美元，幾乎砍半，占比由近四成驟降至12.9%。

對美投資 東協 地緣政治

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