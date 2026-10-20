川普關稅政策沒動靜 銅價牛氣沖天...暗藏隱憂

自美國總統川普重返白宮以來，市場擔心美國將對銅徵收關稅，引發全球庫存大搬風，銅價隨之飆升，但在川普任期即將過半之際，不少多頭開始擔憂，如果關稅最終沒有實施，銅價可能大跌。

直到幾周之前，紐約銅期貨價格都一直高於全球基準的倫敦金屬交易所（LME）的銅合約，促使交易員搶在關稅生效前將銅運往美國賺取前所未有的利潤。隨著銅持續流入美國，其他地區的庫存銳減，又推動LME銅價在上月攀抵歷史新高，每公噸接近1.5萬美元。

但隨著美國期中選舉逼近，各市場投資人都在質疑，民主黨的強勁表現是否會擾亂川普的貿易議程，或是促使他加倍徵收關稅。對於銅多頭而言，如果川普最終不願或無法推進銅關稅，後果可能十分嚴重。

法國外貿銀行（Natixis）分析師警告，押注關稅的交易已在這個全球最重要工業大宗商品之一的市場中形成泡沫，如果關稅最終被排除，泡沫可能很快破裂。

麥格理集團表示，在這種情況下，銅價可能跌向每噸1萬美元，但如果只是關稅宣布的時間稍晚了一些，讓交易員將更多的銅運往美國，價格也可能飆升至1.8萬美元。目前LME銅價在每噸1萬4,430美元附近。麥格理大宗商品策略師福克斯說：「我從未見過這種情況，未來的價格走向最終取決於一個人的決定。」

隨著期中選舉愈來愈近，交易員愈發傾向於做空關稅，他們的押注主要集中在紐約商品交易所（Comex）和LME銅期貨的價差上。這兩個市場過去幾乎同步波動，但自從川普在2025年2月首次正式提議要對銅徵收關稅以來，Comex的銅價一直比LME高出許多，因為如果川普真的課稅，Comex的價格將包含關稅在內。

交易員可以透過賣出Comex合約、買入LME合約來使兩市的價格趨於一致，但市場最大經紀公司之一Sucden Financial的執行長貝利說，直到最近這種套利活動幾乎完全停止，原因是若川普真的課徵關稅，賣出Comex合約的交易員會面臨巨額損失。

但在最近幾周，Sucden收到了許多投資人的詢問，他們對這種交易方式重新燃興趣。在同一期間Comex和LME的銅價差大幅收窄，根據路透上月報導，川普的銅關稅計畫已經打住，因為擔心會對通膨造成影響。