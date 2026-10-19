輝達攜西門子打造全AI驅動工廠 德國搶攻智慧製造

AI晶片巨頭輝達今天宣布擴大與德國工業大廠西門子合作，以德國埃蘭根工廠為示範據點，推動打造全球首批完全由人工智慧（AI）驅動的自主製造工廠，並計畫將相關技術推向全球市場。

輝達（Nvidia）本週將在柏林舉辦GTC開發者大會。執行長黃仁勳日前在倫敦提到德國在AI等關鍵領域的發展現況時，直言「沒有什麼比看到全球科技最先進的國家之一，在科技發展上被遠遠拋在後頭，更讓我感到難過」。

黃仁勳認為，問題可能出在歐洲凡事「想太多」，並強調德國擁有大量優秀人才，呼籲德國「放手去做」。

就在這番言論引發關注之際，輝達與西門子（Siemens）今天展示多項工業AI技術，展現AI在德國製造業的實際應用。

德國「商報」（Handelsblatt）報導，輝達副總裁勒巴迪恩（Rev Lebaredian）今天造訪西門子位於埃蘭根（Erlangen）的工廠。西門子同日發布新聞稿指出，雙方展示利用AI模擬生產流程、提前訓練品質檢測系統等技術，進一步推動工廠自主化。

西門子工業業務董事耐克（Cedrik Neike）表示，德國與歐洲正迎來歷史性機會，關鍵在於將AI廣泛應用於工廠生產。勒巴迪恩也表示，希望以埃蘭根工廠為範本，將AI自主製造技術推廣至全球。

西門子指出，埃蘭根工廠目前已有超過100種AI演算法，應用於生產、物流、品質檢測及設備維護，並結合「數位孿生」技術，在電腦中建立虛擬工廠，提前模擬生產流程。

例如，過去工廠必須等電路板製造完成，才能訓練品質檢測系統，往往耗費數週。如今透過AI與數位孿生技術，可提前產生正常與瑕疵產品的模擬影像，讓系統在實際生產前就能學會辨識缺陷。

西門子表示，這項技術可使新型電路板上市時間最多縮短40%，相關工程作業量最多減少85%。AI也能協助規劃生產流程，預估可節省最多20%的規劃成本。透過多項技術改善，埃蘭根工廠整體生產力平均每年提升約7%。

雙方已在埃蘭根工廠的實際生產環境中共同開發、測試AI技術，未來幾個月還將推出更多應用，希望將相關成果推廣至其他產業。西門子也計畫持續擴建埃蘭根工廠，至2030年投入5億歐元進行轉型。

商報分析，對輝達而言，工業AI有助於擴大旗下晶片及3D模擬平台Omniverse的應用市場；西門子則可結合自身工業軟體與自動化設備的優勢，開拓新商機。

西門子與輝達自2022年起合作發展「工業元宇宙」，今年1月進一步提出打造全球首批全AI驅動製造基地的目標，並以埃蘭根工廠作為首個示範據點。西門子表示，今天展示的成果是雙方合作的新里程碑。