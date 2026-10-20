法國示威變騷亂擬實施宵禁 股、債、匯續跌

法國的示威行動上周末演變成多年來最嚴重的騷亂後，當局已推出更嚴厲的措施，總統馬克宏授權地方政府必要時可禁止特定集會，總理勒克努則指示各地方政府，必要時甚至可實施宵禁。

這場動盪持續影響金融市場，許多商家也蒙受損失。法國股債市19日與歐洲其他市場同步下跌，但公債表現不如大多數歐洲同類債券，殖利率一度上揚9.9基點，至4.901%，法國與德國10年期公債殖利率利差一度擴大到145個基點。歐元兌美元匯率反彈兩天後，19日跌勢再起，一度貶值0.5%，在十種主要貨幣中表現敬陪末座。

此外，法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）表示，約有3,000家商戶遭到破壞或搶劫。

法國抗議持續多周，從一開始巴黎郊區高中生對師資短缺與設施破敗的不滿，如今已演變成全國示威，多地上周末爆發搶劫縱火，利摩日市政廳遭焚毀，馬賽與里昂政府機關與旅遊局也遭破壞。

勒克努告訴記者，「這些就是違法犯罪和搶劫行為，絕不能任由這種情況繼續下去」，他將騷亂歸咎於一場「極左翼運動」，稱其企圖在法國製造嚴重混亂，並將這種局面一直延續到總統大選。法國內政部18日證實，全國累計逮捕近2,400人，近千名警消受傷。

據一家酒店業協會的負責人稱，巴黎的混亂局面已經開始影響旅遊業。代表四星級和五星級酒店的UMIH Prestige負責人洛爾告訴彭博新聞，巴黎的高檔飯店已經開始出現退訂的情況。

洛爾表示，現在雖然還無法提供具體的退訂數據，但「上周客人感到非常恐懼，他們受到驚嚇」。

這股不滿浪潮已擴散至許多歐洲國家，從義大利到比利時、葡萄牙、阿爾巴尼亞等多國民眾相繼發起集會，多地也演變為激烈的警民衝突。

歐洲未來12個月將進入「前所未見的投票超級循環」，除了法國明年4月將舉行總統大選，西班牙、義大利及波蘭也都將舉行全國選舉。