美非軍事機關禁用DeepSeek 有望為本土科技業帶來喘息空間

川普政府宣布禁止美國非軍事政府機關使用中國大陸AI新創公司DeepSeek的產品或服務。DeepSeek成本更低的開放權重模型正對矽谷開發人員構成日益嚴峻的挑戰，此舉顯示川普政府正動用手段來限制AI模型的競爭，預料將為美國科技業帶來進一步的喘息空間。

根據美國國土安全部19日在聯邦公報網站發布的一份通知，聯邦機關必須從其系統中移除所有DeepSeek產品。該命令引述美國網絡安全法，同時禁止這家中國公司參與聯邦政府有合約往來。

彭博分析指出，儘管這項禁令目前似乎僅適用於文職政府機關，但它充分展現了政府形塑國內競爭環境的影響力。

早在去年1月，美國國防部國防資訊系統局得知職員在該部設備用DeepSeek後，1月封鎖五角大廈存取DeepSeek。美國海軍2025年1月24日，基於安全考量，也要求人員避免任何形式使用DeepSeek。美國太空總署（NASA）在去年1月底也發布備忘錄，宣布禁用。德州則是同月成為首個禁用DeepSeek的州，維吉尼亞、紐約、愛荷華州相繼效仿，在政府網絡禁用DeepSeek。

自DeepSeek具有突破性的R1模型2025年初震動全球市場以來，該公司一直受到華府政策制定者的審視，認為DeepSeek可能對美國國家安全構成風險。美國眾議院中國問題特設委員會在2025年4月發布的一份報告中稱，DeepSeek與中國政府之間存在「重大」聯繫。

DeepSeek也是Anthropic在今年9月的一份報告中指控的五家中國AI公司之一，認為這些公司涉嫌非法進行模型蒸餾。模型蒸餾是一種利用一個模型在另一個模型的輸出結果上進行訓練的技術。 Anthropic聲稱這些實驗室未經許可就進行了此類操作。 Anthropic表示，在2026年7月的兩周內，他們記錄了超過1,200萬筆與DeepSeek的模型蒸餾相關的活動。