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馬斯克：送全美兒童一股SpaceX

經濟日報／ 編譯吳孟真葉亭均／綜合外電
特斯拉SpaceX執行長馬斯克承諾，明年將給予「每一名美國兒童」一股SpaceX股票。（路透）
特斯拉SpaceX執行長馬斯克承諾，明年將給予「每一名美國兒童」一股SpaceX股票。（路透）

特斯拉SpaceX執行長馬斯克19日在X上表示，承諾明年將給予「每一名美國兒童」一股SpaceX股票，並表示，「這是首批，還會有更多」。Anthropic在18日宣布，計劃將該公司5%股權投入新成立的公益基金，未來可能加碼。

根據官方人口普查數據，截至2025年7月1日，美國18歲以下人口約有7,200萬人。考量到SpaceX股價目前是146美元左右，意味著馬斯克總共將發放0.546%的SpaceX股票，價值相當於105.2億美元。

這並非SpaceX首次承諾。今年7月，SpaceX營運長夏特威爾說，她將向200萬個川普帳戶贈送一股股票，這份禮物現在價值合計近3億美元。

在馬斯克發文的前一天，Anthropic表示，計劃將公司5%的股權投入新成立的公益基金，而且隨著公司估值上升，投入的股權比率還可能進一步提高。分析師認為，此舉是要因應大眾對AI負面影響的反彈與疑慮，尤其是對就業市場造成的衝擊。

這項擬議中的基金將以全資持有的「有限責任公司」形式成立，在獲得股東批准後，該基金將立即取得Anthropic 5%股權。未來，只要公司估值較尚未公布的基準值每增加50%，董事會就可自行決定額外撥出相當於公司2%股權的股份給該基金。

此舉正值Anthropic籌備首次公開發行股票（IPO）之際。該公司採取「公益公司」法律架構，這種企業形式要求管理層在追求投資人利潤之外，也須考量特定的更廣泛利益。

Anthropic將AI對勞工的可能影響列為新基金的重點領域之一，因為儘管已投入2億美元研究AI的影響，但「考量到AI技術進步的速度，可能須採取更大膽做法」。新成立的公益基金可能用於「研議大額捐贈」，包括捐助傳統非營利組織，或直接向特定族群發放資金；也可能投入研究並因應AI對就業市場造成的衝擊，以及工作遭到取代的問題。

IPO顧問公司Class V Group合夥人拜爾表示，Anthropic此時宣布成立公益基金，一方面是為IPO做準備的必要措施，另一方面也有助於提升企業形象，尤其是在AI正重塑就業市場之際。

對於Anthropic的公告，馬斯克在X平台上回應說，「我建議直接將這些股份分配給大眾」。

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