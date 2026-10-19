Anthropic傳將推出新模型 推理與直覺能力更勝同業

彭博（Bloomberg News）報導，美國科技新聞網站TheInformation引述一名人士指出，人工智慧（AI）新創公司Anthropic正準備推出一款新模型，其推理與直覺能力都優於目前市面上的商用模型。

據報導，Anthropic這款尚未發布的模型即使在使用者提供的資訊不多時，也能準確辨識對方深層的意圖與目標。

此外，這款模型也更擅長跳脫框架思考，而非只是重述常見的常識性建議或解決方案。