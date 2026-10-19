聽新聞
0:00 / 0:00
Anthropic傳將推出新模型 推理與直覺能力更勝同業
彭博（Bloomberg News）報導，美國科技新聞網站TheInformation引述一名人士指出，人工智慧（AI）新創公司Anthropic正準備推出一款新模型，其推理與直覺能力都優於目前市面上的商用模型。
據報導，Anthropic這款尚未發布的模型即使在使用者提供的資訊不多時，也能準確辨識對方深層的意圖與目標。
此外，這款模型也更擅長跳脫框架思考，而非只是重述常見的常識性建議或解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。