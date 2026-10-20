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英特爾布局矽光子 惠及聯電
英特爾進擊矽光子，宣稱具備全球獨有的12吋晶圓整合磷化銦（InP）量產能力，為AI資料中心光互連揭開新戰局。台廠中，聯電（2303）已結盟英特爾，並取得比利時微電子研究中心（imec）12吋矽光子技術授權，積極布局矽光子晶片與CPO。
業界看好，隨國際大廠加速推動商用化趨勢下，有望拓展AI基礎建設商機，聯電也將搭上這一波AI列車。
英特爾在2026年開放運算計畫峰會（OCP 2026）上，揭露矽光子技術藍圖。英特爾資料中心系統暨解決方案副總杜貝（Nic Dubé）說，矽光子像是「金槌子」，多年來一直在討論以矽光子作為業界標準，英特爾團隊致力讓該技術能在未來兩年內於真實世界部署。
杜貝指出，傳統銅線傳輸在三個領域逼近物理極限，包括傳輸距離、封裝邊緣的頻寬密度、每位元能量，矽光子能一次解決這三大問題。
英特爾說，該公司平台使用高度穩定光源，同時支持業界標準的外部光源，保留不同架構的設計彈性，同時提供美國晶圓廠供應的多波長光源。
業界點出，聯電與英特爾已有製程合作基礎，雙方共同開發12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程，結合聯電晶圓代工經驗與英特爾電晶體技術，規劃在美國亞利桑那州Ocotillo廠區生產，擴大客戶製造據點選擇。
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