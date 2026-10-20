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馬斯克定調特斯拉發展藍圖 衝刺機器人、自駕車

經濟日報／ 記者劉芳妙李珣瑛蕭君暉／台北報導
特斯拉執行長馬斯克在社群平台X發文指出，Optimus人形機器人與Cybercab自駕車，將構成特斯拉價值的「絕大部分」，重心著重機器人與AI領域。路透
特斯拉執行長馬斯克在社群平台X發文指出，Optimus人形機器人與Cybercab自駕車，將構成特斯拉價值的「絕大部分」，重心著重機器人與AI領域。路透

特斯拉執行長馬斯克在社群平台X發文指出，Optimus人形機器人與Cybercab自駕車，將構成特斯拉價值的「絕大部分」，重心著重機器人與AI領域。

馬斯克為特斯拉未來發展藍圖定調，盟立（2464）、亞光（3019）、貿聯-KY（3665）、緯創（3231）等供應鏈吃下定心丸，後市跟著特斯拉一起衝鋒。

其中，盟立集團台灣廠區已開始供貨人形機器人關鍵的諧波減速機與關節模組，深圳合資廠同步量產出貨，並且在客戶端「非紅供應鏈」的要求下，盟立偕同科達利及盟英科技今年合資成立「科盟（泰國）」新公司，加速於今年下半年量產出貨機器人關鍵元件，滿足人形機器人的量產需求。

亞光積極布局人形機器人視覺感測市場，打造「機器人之眼」。亞光董事長賴以仁日前表示，人形機器人應用主要聚焦臉部高難度的鏡頭，其機器人主要客戶包括日本、歐洲、美國及中國大陸等地廠商，隨機器人一代一代精進改良中，目前仍在少量送樣階段。

賴以仁分析，「一台人形機器人至少需七至八顆鏡頭，而感知與觸覺都是必備元件。」

另外，馬斯克衝刺AI，目前採購的AI伺服器主要合作夥伴為戴爾，台廠中，緯創、英業達等代工巨頭都已經打入戴爾AI伺服器供應鏈，目前手握L6到L11大單。

緯創並在戴爾供應鏈當中，拿下占比最高的L6訂單，且又有系統整合訂單，成為主要受惠AI伺服器代工大廠。

貿聯是特斯拉電源管理線束與超級充電站的線材供應商，也是AI伺服器大電流線束大廠，隨著馬斯克擴張機器人與自駕車兩大領域，並著重發展AI市場，貿聯可望跟著受惠。

特斯拉日前發表Roadster跑車，利用與SpaceX合作開發的壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉，短暫懸浮後落地，引爆話題。談到特斯拉與SpaceX就Roadster跑車展開潛在合作的帖子時，馬斯克指出，Roadster本身「非常酷」，「我們無論如何都會推進這個專案」。

特斯拉 自駕車 機器人

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