英特爾CEO陳立武：追上台積仍要多年投資

英特爾執行長陳立武接受日媒訪問時表示，公司大規模重整已完成約八成，但重建晶圓代工業務仍是長期工程，要追上台積電（2330）仍需多年投資。談及大陸半導體業追趕進度，陳立武直言：「（大陸）其實已經落後不多」。

陳立武2025年3月接掌英特爾後，已撤換多數高層主管，延攬前SK海力士執行長李錫熙等人加入團隊，推動組織與營運調整。不過，他並未說明尚未完成的兩成重整項目及完成時間。

英特爾積極搶進晶圓代工，面對台積電持續推進先進製程，陳立武坦言，半導體製造無法速成，從技術研發到產能建置，都必須持續投入資金，政府支持有助承擔長期投資，但美國政府並未藉持股干預英特爾策略，公司維持獨立決策。

業界指出，英特爾目前以18A製程作為先進製造重要支柱，結合Ribbon FET環繞式閘極電晶體與PowerVia背面供電技術，率先導入自家Panther Lake處理器，並以美國亞利桑那州Fab 52為生產據點，藉自有產品帶動製程與產能爬坡。

從量產時間觀察，業界分析，英特爾18A於2025年底推進大量生產，台積電2奈米也在同年第4季量產，兩者跨入新世代製程的時間接近，不過，節點名稱並不代表實際效能、密度與量產能力相同，自家產品導入與承接外部客戶訂單，也屬不同進程，不能僅憑量產年份認定差距已消失。

綜觀來看，台積電現階段營收主力仍是3奈米與5奈米，今年第3季分別占晶圓銷售金額33%、28%，合計達61%；2奈米占比已達8%，7奈米占10%，整體7奈米及更先進製程占比達79%，先進製程已形成龐大營收基礎。

至於英特爾製程藍圖，業界點出，英特爾布局18A-P與支援3D整合的18A-PT，並推進14A，導入新一代RibbonFET 2及PowerDirect供電技術，同時搭配EMIB、Foveros先進封裝，爭取AI高速運算客戶。

台積電則規劃A16製程於今年下半年量產，A14於2028年量產，持續拉高技術門檻，業界認為，對英特爾而言，後續競爭關鍵依舊在製程如期落地，並將技術進展轉為外部客戶的量產訂單。

談到大陸能否在五至十年內追上美國半導體技術，陳立武回應，現階段差距已不大，美中企業各有優劣，關鍵在於哪種方案最能滿足消費者與企業客戶需求，同時須考量地緣政治限制。